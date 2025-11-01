„Mastercard“ забележа силен трет квартал

„Mastercard“ објави профит за третиот квартал што ги надмина проценките на аналитичарите, бидејќи потрошувачката и корпоративните трошоци останаа стабилни, објави „Bloomberg“.

Прилагодениот нето приход за кварталот изнесуваше 4 милијарди долари, или 4,38 долари по акција. Тоа ги надмина 3,91 милијарди долари, или 4,31 долари по акција, што ги предвиде Волстрит.

„Резултатот беше воден од здрава потрошувачка и деловни трошоци и континуирани солидни перформанси во нашите диференцирани услуги“, рече главниот извршен директор Мајкл Мибах.

Сепак, главниот финансиски директор Сачин Мехра им рече на аналитичарите дека „продолжува да постои одредена геополитичка и економска неизвесност“.

Компанијата сè уште очекува нејзиниот нето приход за 2025-та година да порасне за околу 16% до 17%, истата прогноза што ја даде компанијата во јули.

Нето приходот за третиот квартал беше 8,6 милијарди долари, исто така над проценките на аналитичарите.

„Mastercard“ е во напредни преговори за преземање на стартапот за крипто инфраструктура „Zero Hash“ за 2 милијарди долари, објави „Fortune“. Мајбах рече дека компанијата нема да коментира за „пазарните гласини“.