ПочетнаКОМПАНИИ„Mastercard“ забележа силен трет квартал
КОМПАНИИ

„Mastercard“ забележа силен трет квартал

30
мастеркард

„Mastercard“ објави профит за третиот квартал што ги надмина проценките на аналитичарите, бидејќи потрошувачката и корпоративните трошоци останаа стабилни, објави „Bloomberg“.

     Добивајте вести на Viber     

Прилагодениот нето приход за кварталот изнесуваше 4 милијарди долари, или 4,38 долари по акција. Тоа ги надмина 3,91 милијарди долари, или 4,31 долари по акција, што ги предвиде Волстрит.

„Резултатот беше воден од здрава потрошувачка и деловни трошоци и континуирани солидни перформанси во нашите диференцирани услуги“, рече главниот извршен директор Мајкл Мибах.

Сепак, главниот финансиски директор Сачин Мехра им рече на аналитичарите дека „продолжува да постои одредена геополитичка и економска неизвесност“.

Компанијата сè уште очекува нејзиниот нето приход за 2025-та година да порасне за околу 16% до 17%, истата прогноза што ја даде компанијата во јули.

Нето приходот за третиот квартал беше 8,6 милијарди долари, исто така над проценките на аналитичарите.

„Mastercard“ е во напредни преговори за преземање на стартапот за крипто инфраструктура „Zero Hash“ за 2 милијарди долари, објави „Fortune“. Мајбах рече дека компанијата нема да коментира за „пазарните гласини“.

НАЈНОВИ ВЕСТИ

ХОРОСКОП

Добредојдовте на denar.mk, вашиот доверлив извор за бизнис вести од Македонија. Ние ги покриваме најновите случувања во македонската економија, финансиските пазари и бизнис секторот. Останете информирани со длабински анализи, експертски колумни и стручни совети за инвестиции и финансии.

СЛЕДЕТЕ НЕ

ЛИНКОВИ

За нас
Народна Банка
Државен завод за статистика

Денар Медиа © Сите права задржани 2011 - 2025