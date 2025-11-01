Европскиот вински сектор доживува кревко закрепнување во 2025-та

Се предвидува дека европскиот вински сектор ќе произведе околу 145,5 милиони хектолитри вино во 2025-та година, што е зголемување од 1% во однос на претходната година.

И покрај делумното закрепнување, обемот останува 7,5% под петгодишниот просек, соопшти „Copa-Cogeca“, најголемата европска земјоделска организација.

Организацијата соопшти дека иако производството покажува знаци на стабилизација, долгорочниот тренд на опаѓање продолжува, при што јазот помеѓу жетвите од 2025-та и 2018-та година надминува 40 милиони хектолитри. Европските лозја продолжуваат да се соочуваат со комбинација од предизвици што го отежнуваат целосното закрепнување на секторот.

Трите водечки земји производители на вино во Европската Унија – Италија, Франција и Шпанија, кои заедно сочинуваат околу 80% од вкупниот обем – го намалија своето производство за 1,5% во споредба со 2024-та година. Италија останува најголем производител во ЕУ со приближно 47 милиони хектолитри, по што следува Франција со околу 37 милиони хектолитри, а Шпанија е на третото место со приближно 31,5 милиони хектолитри.

Меѓу главните производители, Шпанија, Германија и Португалија пријавија пад од 15,8% и 11% соодветно во споредба со минатата година. Спротивно на тоа, Италија очекува зголемување на производството од 8%, а Франција умерено зголемување од 2,3%, иако нејзиното производство останува 12% под петгодишниот просек.

Во извештајот се вели дека лозјата биле погодени од екстремни временски настани во 2025-та година, при што топлотните бранови, сушите и поплавите спречиле секторот да ги достигне нивоата пред 2020-та година. Шумските пожари во јужна Франција кон крајот на август уништија повеќе од 1.000 хектари лозја, индиректно засегнувајќи до 16.000 хектари.

Слабата домашна побарувачка и економските проблеми, исто така, влијаат врз пазарот. Инфлацијата и неизвесноста на пазарот на трудот ја ограничуваат потрошувачката, додека промените во навиките на потрошувачите ја спречуваат побарувачката да компензира за намалените количини на производство.

Дополнителен притисок врз секторот се царините што ги наметнуваат САД, најголемиот пазар за европски вина, за увоз на европско вино, кои ги одржуваат количините и цените ниски, ограничувајќи го профитот на производителите. Овие трговски бариери доаѓаат во време на глобална нестабилност и нарушени синџири на снабдување.

„Бербата во 2025-та година покажува колку тешки услови остануваат. Нашите лозја честопати се соочуваат со околности кои се далеку од идеални. Сепак, во многу случаи, производителите успеаја да го свртат неодамнешниот тренд на опаѓање. Низ цела Европа, лозарите испорачуваат исклучителен квалитет, демонстрирајќи извонредна посветеност и отпорност наспроти бројни предизвици“, коментираше Лука Риготи, претседател на работната група за вино во „Copa-Cogeca“.