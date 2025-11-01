„Alfa Romeo“ го претстави Junior Sport Speciale, елеганција во спортски изглед (ФОТО/ВИДЕО)

„Junior“ се покажа како многу успешен модел, а италијанската марка сега се обидува дополнително да ја зголеми својата привлечност со воведување на нова верзија на „Sport Speciale“.

Моделот е дизајниран да „комбинира елеганција, спортска природа и модерна технологија“, велат од компанијата.

Автомобилот сигурно изгледа во согласност со таа цел, бидејќи има сјајни црни панели на праговите со сребрени влошки, затемнети задни прозорци и 18-инчни алуминиумски тркала со двобоен „дијамантски“ финиш.

Исто така, има значки „Sport Speciale“ на каросеријата, како и контрастен црн покрив (достапен како опција).

Внатрешноста е надградена со црни перфорирани седишта од Алкантара со контрастни детали.

Предните седишта се греат и имаат електрично прилагодување, што се очекува од модел кој тврди дека го носи епитетот „премиум“.

Детали од алкантара може да се видат и на контролната табла, вратите, централниот „тунел“ и воланот.

Воланот комбинира кожа и контрастни шевови, додека дополнителен спортски допир даваат алуминиумските педали и амбиенталното осветлување.

За оние кои сакаат повеќе, тука е пакетот „Techno“ кој носи Matrix LED фарови, GPS навигација и полуавтономно возење (ниво 2).

Пакетот вклучува и задна камера, сензори за паркирање и електрично склопливи ретровизори со детекција на мртви точки.

Пакетот вклучува и практични додатоци како што се електрично отворање на багажникот без раце (со движење на стапалото), безжичен полнач за телефон и автоматски затемнувачки внатрешен ретровизор, заедно со аудио систем со шест звучници и USB порти напред и назад.

Иако во името го носи зборот „Sport“, погонските склопови остануваат исти како и стандардните верзии – хибрид од 145 ks достапен во верзии со погон на предни тркала и погон на сите четири тркала, како и електричниот „Sport Speciale“ со 156 ks.