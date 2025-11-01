Евтините „Android“ телефони се целосно променети

Во минатото, поевтините „Android“ телефони автоматски се поврзуваа со термини како „слаби спецификации“, „одлични перформанси“ и „лошо корисничко искуство“, поради што многумина претпочитаа да трошат повеќе пари за да избегнат разочарување.

Сепак, во последниве години, пазарот на буџетски телефони тивко, но темелно се промени, денешните модели нудат значително подобра хардверска и софтверска поддршка, што ги прави исклучително привлечен избор за огромен број просечни корисници со големи барања.

Буџетските „Android“ телефони претрпеа голема промена

Експертите објаснуваат дека претходните проблеми со поевтините „Android“ уреди обично вклучуваа премногу слаб процесор, недоволна RAM меморија и несоодветно оптимизирани системи, што често доведуваше до бавно работење и тешкотии со користење дури и на основните функции. Покрај тоа, лошиот квалитет на екранот, скромната батерија и речиси непостоечките ажурирања на софтверот дополнително го расипаа искуството.

Денес, ситуацијата драстично се промени. На пример, новиот „Samsung Galaxy A17“, носи 6,7-инчен FHD+ екран со брзина на освежување од 90 Hz, осумјадрен Exynos 1330 процесор, најмалку 6 GB RAM меморија и батерија од 5.000 mAh. Перформансите се стабилно брзи без осцилации и повремени забавувања, автономијата е одлична, а со шест години системски ажурирања, овој модел нуди издржливост што претходно беше резервирана за многу поскапи уреди.

Пазарните податоци покажуваат дека клиентите сè повеќе ја прифаќаат оваа нова генерација на прифатливи „Android“ телефони. На листата на најпродавани модели за септември 2025-та година се пронајдени неколку прифатливи уреди, вклучувајќи ги: „OPPO A5 Pro“, „Samsung A17“ и „vivo Y29s“.

Денес, повеќе не можеме да зборуваме за „телефони за преживување“ бидејќи евтините и прифатливи „Android“ модели станаа: сигурни, издржливи и исплатливи. За корисниците кои не ги бркаат најдобрите перформанси, туку бараат стабилен и практичен уред, овие телефони сега претставуваат многу паметен избор, пренесува „LTN“.