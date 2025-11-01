Трамп го укина еден цент! Граѓаните на САД можат да заборават на кусур

Американските компании буквално остануваат без „заработените пари“. Откако администрацијата на Доналд Трамп одлучи да го прекине ковањето монети од еден цент претходно оваа година, оние што сè уште се во оптек станаа сè потешки за наоѓање.

Многу продавници сега ги заокружуваат своите цени на најблиските пет центи, наведувајќи дека нема федерални упатства за тоа како да се продолжи.

„Се натрупува многу брзо“, рече Дилан Џон, виш директор за односи со владата во Националната федерација на малопродажба.

Во февруари, Трамп рече дека производството на монети е расипничко и премногу скапо, и ги повика социјалните медиуми да „го искористат расипништвото од буџетот на нашата голема нација, дури и ако е пени за пени“.

Ковачницата на пари на САД официјално престана да произведува пени во мај. Министерството за финансии процени дека недостигот ќе започне на почетокот на 2026 година, но всушност се случи многу порано. Банките не можат да добијат парички од федералната влада, па затоа ниту бизнисите не можат да ги добијат од банките.

„Првпат слушнавме за проблемот кон крајот на август, почетокот на септември“, рече Џон, додавајќи дека тоа „навистина влијае на секоја компанија што се занимава со плаќања во готово“.

Сега продавачите не знаат што да прават кога нивните каси се празни и некому му треба кусур во пени од купување во готово.

Заобиколување за многумина, рече Џон, е да ја заокружат продажната цена на најблиските пет центи за да може купувачот да користи 5 центи, следната најниска цена во САД.

Сепак, некои градови, вклучувајќи го и Њујорк, бараат од трговците да дадат точен кусур, а други не дозволуваат плаќањата во готово да се разликуваат од плаќањата со картички за истиот производ, рече Џон.

За да избегнат тужби и жалби од клиенти, многу трговци на мало одлучија едноставно да заокружат надолу.

„Тие зборуваат за губење до четири центи за секоја трансакција со готовина во повеќе продавници низ целата земја“, рече тој, додавајќи дека ова е неодржливо.

Многу продавници сега ги охрабруваат клиентите да платат со точната сума. Други организираат промоции за купувачите да донесат дополнителни пени што ги имаат дома.

Продавниците се меѓу најтешко погодените од недостигот, рече Џеф Леонард, портпарол на Националното здружение на продавници за храна.

Гигантот за храна „Квик Трип“ објави дека заокружува на пет центи, што вели дека ќе го чини до 3 милиони долари оваа година.

Американските монети и претходно биле повлечени од оптек, вклучувајќи ги и монетите од половина цент, три центи и 20 центи што биле повлечени од оптек во 19 век, рече Леонард. Сепак, поминаа многу години откако престана производството на основна монета како што е пени – која стапила во оптек во 1793 година.

„Луѓето не сакаат пени додека не можат да ги вратат“, рече тој.

Чини речиси четири центи за да се направи еден пени.

Но, задржувањето на монетите во оптек ќе им помогнат на Американците со пониски приходи кои претежно плаќаат со готовина, рече Марк Велер, извршен директор на „Американци за обочни центи“.

„Ова се луѓе кои немаат пристап до тековни сметки, кредитни картички и банкарски услуги“, рече тој. „Ги повредувате групите со пониски приходи кога ќе почнете да ги заокружувате трансакциите“.

Тој исто така верува дека заштедите на владата од укинувањето на монетата ќе бидат компензирани од потребата за повеќе монети од пет центи, кои вредат пет центи, но чинат речиси 14 центи за производство.

Луѓето кои го следат светот на паричките веруваат дека се потребни федерални упатства и за бизнисите и за клиентите за заокружување, како да се извршуваат трансакции за време на недостиг и што да се прави со монетите воопшто.

„Секогаш ќе има паричка, тоа е едноставно паричка која малку се користи“, рече Џон. „Луѓето ги забораваат во џебовите, ги губат на каучот, седат во тегли. Ова се монети кои не влегуваат во оптек“.