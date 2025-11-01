Викенд хороскоп 01-02.11.2025

Овен (21.03 – 20.04)

Некој голем проблем ви прави нервоза и ви создава нетрпение. Не можете ништо да направите, не зависи се од вас. Во љубовта ќе се појават некакви недоразбирања кои можат да ве доведат до посериозни кавги, дури и до одалечување од партнерот.

Бик (21.04 – 21.05)

Очекувајте телефонски повик кој би можел многу нешта да промени на деловниот план. Во љубовта ќе добиете идеја како да го изненадите својот партнер, направете го тоа овој викенд.

Близнаци (22.05 – 22.06)

Се наоѓате во сјајна форма и самоуверено ги прифаќате различните обврски. Најдобро се чувствувате во друштво на лица кои имаат слични идеи на вашите. Се наоѓате во романтично расположение и посакувате силни изливи на љубов.

Рак (22.06 – 22.07)

Црпите креативност од својата околина. Околината засега е многу испиративна. Искористете го тоа на вистинскиот начин. Во љубовта посакувате повеќе од тоа што можете да го добиете, а тоа ја загрижува саканата личност.

Лав (23.07 – 22.08)

Можно е да сте донеле една брзоплета одлука и сега ќе морате да се соочите со последиците од тоа. Имате впечаток дека партнерот е преокупиран со други настани наместо со вас, не реагирајте премногу бурно, дури и тоа да е вистина.

Девица (23.08 – 22.09)

Важно ви е да работите овој викенд со цел да напредувате со веќе започнатите проекти. Тоа негативно ќе се одрази на вашиот партнер. Нема потреба да ги повторувате приказните кои не оставаат позитивен впечаток на саканото лице.

Вага (23.09 – 22.10)

Среќата ќе биде на ваша страна тогаш кога најмалку очекувате. Партнерот е мотивиран да ви угоди на сите начини. Уживајте во љубовта и вниманието кои ви ги дава. Не се расправајте со постарите членови во семејството.

Шкорпија (23.10 – 21.11)

Некој ќе ве измами со некакво ветување во врска со работа. Не треба да бидете толку наивни. Во љубовта слободните ќе делуваат привлечно и заводливо за спротивниот пол. Оние во врска или брак ќе уживаат во друштво на семејството.

Стрелец (22.11 – 21.12)

Ветувањата кои ги добивате не претставуваат гаранција за деловна добивка. Потребно е да реагирате во одреден момент. Во љубовта потрудете се да делувате задоволно и исполнето пред саканото лице, потрудете се малку повеќе околу заедничните нешта.

Јарец (22.12 – 20.01)

Добро размислете за се, нема потреба да донесувате заклучок врз основа на првиот впечаток. Членовите на вашето семејство немаат баш најдобро мислење за вашиот партнер. Не го занемарувајте тоа.

Водолија (21.01 – 19.02)

Чувствувате креативна инспирација и со леснотија завршувате бројни обврски. Во љубовта ќе уживате во друштво на саканото лице и нема да дозволите надворешните фактори да ја расипат вашата среќа.

Риби (20.02 – 20.03)

Случувањата на работа се поврзани за околностите кои ќе се менуваат, а вие на тоа ќе немате многу влијание. Совет е да се прилагодите што побрзо на настаните. Во љубовта ви недостасува некоја личност од минатото.