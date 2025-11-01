ПочетнаХОРОСКОПВикенд хороскоп 01-02.11.2025
ХОРОСКОП

Викенд хороскоп 01-02.11.2025

60
хороскоп
oven1

Овен (21.03 – 20.04)

     Добивајте вести на Viber     

Некој голем проблем ви прави нервоза и ви создава нетрпение. Не можете ништо да направите, не зависи се од вас. Во љубовта ќе се појават некакви недоразбирања кои можат да ве доведат до посериозни кавги, дури и до одалечување од партнерот.

bik1

Бик (21.04 – 21.05)

Очекувајте телефонски повик кој би можел многу нешта да промени на деловниот план. Во љубовта ќе добиете идеја како да го изненадите својот партнер, направете го тоа овој викенд.

bliznaci1

Близнаци (22.05 – 22.06)

Се наоѓате во сјајна форма и самоуверено ги прифаќате различните обврски. Најдобро се чувствувате во друштво на лица кои имаат слични идеи на вашите. Се наоѓате во романтично расположение и посакувате силни изливи на љубов.

rak1

Рак (22.06 – 22.07)

Црпите креативност од својата околина. Околината засега е многу испиративна. Искористете го тоа на вистинскиот начин. Во љубовта посакувате повеќе од тоа што можете да го добиете, а тоа ја загрижува саканата личност.

lav1

Лав (23.07 – 22.08)

Можно е да сте донеле една брзоплета одлука и сега ќе морате да се соочите со последиците од тоа. Имате впечаток дека партнерот е преокупиран со други настани наместо со вас, не реагирајте премногу бурно, дури и тоа да е вистина.

devica1

Девица (23.08 – 22.09)

Важно ви е да работите овој викенд со цел да напредувате со веќе започнатите проекти. Тоа негативно ќе се одрази на вашиот партнер. Нема потреба да ги повторувате приказните кои не оставаат позитивен впечаток на саканото лице.

vaga1

Вага (23.09 – 22.10)

Среќата ќе биде на ваша страна тогаш кога најмалку очекувате. Партнерот е мотивиран да ви угоди на сите начини. Уживајте во љубовта и вниманието кои ви ги дава. Не се расправајте со постарите членови во семејството.

shkorpija1

Шкорпија (23.10 – 21.11)

Некој ќе ве измами со некакво ветување во врска со работа. Не треба да бидете толку наивни. Во љубовта слободните ќе делуваат привлечно и заводливо за спротивниот пол. Оние во врска или брак ќе уживаат во друштво на семејството.

strelec1

Стрелец (22.11 – 21.12)

Ветувањата кои ги добивате не претставуваат гаранција за деловна добивка. Потребно е да реагирате во одреден момент. Во љубовта потрудете се да делувате задоволно и исполнето пред саканото лице, потрудете се малку повеќе околу заедничните нешта.

jarec1

Јарец (22.12 – 20.01)

Добро размислете за се, нема потреба да донесувате заклучок врз основа на првиот впечаток. Членовите на вашето семејство немаат баш најдобро мислење за вашиот партнер. Не го занемарувајте тоа.

vodolija1

Водолија (21.01 – 19.02)

Чувствувате креативна инспирација и со леснотија завршувате бројни обврски. Во љубовта ќе уживате во друштво на саканото лице и нема да дозволите надворешните фактори да ја расипат вашата среќа.

riba1

Риби (20.02 – 20.03)

Случувањата на работа се поврзани за околностите кои ќе се менуваат, а вие на тоа ќе немате многу влијание. Совет е да се прилагодите што побрзо на настаните. Во љубовта ви недостасува некоја личност од минатото.

НАЈНОВИ ВЕСТИ

ХОРОСКОП

Добредојдовте на denar.mk, вашиот доверлив извор за бизнис вести од Македонија. Ние ги покриваме најновите случувања во македонската економија, финансиските пазари и бизнис секторот. Останете информирани со длабински анализи, експертски колумни и стручни совети за инвестиции и финансии.

СЛЕДЕТЕ НЕ

ЛИНКОВИ

За нас
Народна Банка
Државен завод за статистика

Денар Медиа © Сите права задржани 2011 - 2025