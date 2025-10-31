Македонски Телеком оствари одлични финансиски резултати, капитални инвестиции и раст во првите девет месеци на годината

Македонски Телеком продолжува со успешно работење и во третиот квартал на годината. Продолжува трендот на големи инвестиции во развој и модернизација на мрежата, раст во сите сегменти, зголемување на бројот на корисници и фокус на најдоброто корисничко искуство.

Оперативната добивка пред камати, оданочување и амортизација (EBITDA) е зголемена за 6,1 проценти споредено со минатата година, а нето добивката бележи раст од 14,9проценти. И приходите од продажба на крајот од првите девет месеци од 2025 година се зголемени за 1,6 проценти.

Како резултат на нашата посветеност на креирање и спроведување паметни решенија зголемени се и приходите од системската ИТ интеграција за дури 28,6 проценти.

Инвестиции и ширење на мрежата

Со стратешко инвестирање продолжуваме да ја шириме и модернизираме мрежата и да воведуваме нови технологии. Вкупните капитални инвестиции (CAPEX) на крајот од третиот квартал од 2025 година изнесуваат 1.614 милиони денари, што е зголемување за 44,9% во споредба со истиот период од минатата година.

Нашата 5G мрежа е достапна за 97 проценти од населението во Македонија со гигабитни брзини во речиси сите градови во државата. Со најголемата оптичка инфраструктура покриваме 60,45 проценти од домаќинствата или 361 илјада пристапи до оптика што е речиси двојно повеќе во споредба со сите останати оператори на пазарот заедно и 6,6проценти повеќе споредено со истиот период од претходната година.

Супериорно корисничко искуство

Според TRI*M индексот за мерење на задоволството на корисниците, ние сме број 1 телекомуникациски бренд во Македонија. Нашата посветеност на супериорно корисничко искуство донесе зголемување на бројот на корисници и лидерство во сите сегменти.

Бројот на корисници на широкопојасен интернет е зголемен за 3,4 проценти и изнесува 224илјади, а вкупниот број на интернет пристапи порасна за 3,3 проценти. Во мобилните комуникации, се бележи благо зголемување на базата на корисници која изнесува 1,3милиони. Во фиксната телефонија, ја задржуваме водечката позиција со 62,7 проценти. И на ТВ пазарот остануваме на лидерската позиција со удел од 37,4 проценти. Новатагенерација дигитална телевизија – MagentaTV е одлично прифатена што донесе и раст од 6,7 проценти или 165,9 илјади корисници.

Со првата дигитална програма за наградување и поволности за корисниците – Magenta Moments, достигнавме 341 000 корисници.

Позитивните резултати и континуираниот раст во сите сегменти се резултат на нашето стратешко инвестирање во најдобрата мрежа и супериорно корисничко искуство.