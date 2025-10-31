„Microsoft“ презема 27% удел во „OpenAI“

„Microsoft“ и „OpenAI“ финализираа нов договор, отстранувајќи ја неизвесноста за инвеститорите во двете компании и отворајќи го патот за развивачот на „ChatGPT“ да се реструктуира во профитен бизнис.

Според новите услови, „Microsoft“ ќе добие 27% удел во „OpenAI“, во вредност од околу 135 милијарди долари, соопштија компаниите во заедничко соопштение. Покрај тоа, „Microsoft“ ќе има пристап до технологијата за вештачка интелигенција на стартапот до 2032-ра година, вклучувајќи модели што го достигнале бенчот за вештачка интелигенција (AGI).

Договорот отстранува голема пречка за бизнис плановите на „OpenAI“. Стартапот помина голем дел од годината работејќи на реструктуирање во по традиционална профитна компанија. „Microsoft“, кој претходно инвестираше 13,75 милијарди долари во „OpenAI“, беше најголемиот противник на идејата меѓу инвеститорите.

„‘OpenAI’ ја заврши својата рекапитализација, поедноставувајќи ја својата корпоративна структура. Непрофитната организација останува под контрола на профитната организација и сега има директен пат до основните ресурси пред да пристигне AGI“, рече претседателот „OpenAI“, Брет Тејлор.

Непрофитната гранка на „OpenAI“, Фондацијата „OpenAI“, исто така ќе добие дел од капиталот од околу 130 милијарди долари како дел од нејзиното корпоративно реструктуирање. Фондацијата планира првично да се фокусира на финансирање на работата за „забрзување на откритијата во здравството“, меѓу другите напори.

Цената на акциите на „Microsoft“ порасна за речиси 4% во претпазарното тргување. Многумина на Волстрит го наведоа променливиот однос со „OpenAI“ како главен проблем со неизвесноста на развивачот на софтвер.

Една од точките на сопнување во месеците преговори меѓу „Microsoft“ и „OpenAI“ е што се случува откако „OpenAI“ ќе постигне „AGI“, или вештачка интелигенција што ги надминува луѓето во економски најкорисните задачи. Според новиот договор, прагот мора да биде потврден од „независен експертски панел“. Откако ќе се достигне, „Microsoft“ повеќе нема да добива дел од приходите на „OpenAI“.