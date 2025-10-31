Не се само богатите земји: Облогот со вештачката интелигенција се шири насекаде

Водата од чешма не е за пиење. Прекините на електричната енергија се вообичаени. Просечната годишна плата во земјата е 2.200 долари.

И сепак, на периферијата на Џакарта, се издигаат гигантски згради без прозорци, преполни со најновите чипови за вештачка интелигенција (AI) на „Nvidia“. Тие го означуваат изненадувачкиот пораст на Индонезија како жариште на вештачката интелигенција – пазар за кој се очекува да расте за 30 проценти годишно во следните пет години на 2,4 милијарди долари, според „The ​​Wall Street Journal“.

Трошењето од трилиони долари за вештачка интелигенција се прошири и на земјите во развој. Делумно причината за ова е филозофијата позната во академијата како деколонизација на вештачката интелигенција.

Идејата е едноставна. Странските сили некогаш извлекуваа ресурси како нафта од колониите, нудејќи минимални придобивки за локалното население. Денес, земјите во развој се обидуваат да обезбедат дека бумот на вештачката интелигенција не е од корист само за Силиконската долина.

Прописите ефикасно бараат од технолошките компании како „Google“ и „Meta“ да обработуваат локални податоци локално. Ова ги принудува компаниите да градат или изнајмуваат центри за податоци локално, наместо да се потпираат на глобалната инфраструктура. Таа инвестиција се зголемува во милијарди долари и создава работни места што ги охрабрува локалните таленти, или барем така се надеваат земјите во развој.

„Моделот се развива за да биде поправеден за земјата“, вели Викрам Синха, извршен директор на „Indosat Ooredoo Hutchinson“, делумно државен индонезиски телекомуникациски провајдер кој гради проекти за центри за податоци низ целата земја.

Деколонизацијата на вештачката интелигенција е оддалечување од суверенитетот на податоците, концепт што доби на важност откако Едвард Сноуден откри дека американските технолошки компании соработувале со американската влада за шпионирање на странски лидери. Во 2018-та година, Европската Унија ги воведе своите први закони за заштита на податоците, кои оттогаш ги копираа голем број земји.

Прописите се разликуваат во различни земји и индустрии, но принципот е следниот: ако банка во земја во развој сака американски технолошки гигант да складира податоци за клиентите и да ги анализира со вештачка интелигенција, банката мора да ангажира компанија со локални сервери.

Во комбинација со реалната побарувачка на бизнисот за вештачка интелигенција, ваквите прописи ги направија некои помалку богати земји корисници на бумот на вештачката интелигенција, вклучително и во Јужна и Југоисточна Азија.

„Google“ неодамна вети 15 милијарди долари во рок од пет години за изградба на центар за вештачка интелигенција во Индија. „Amazon Web Services“ инвестира 5 милијарди долари за проширување на својата инфраструктура во Тајланд.

Центрите за податоци во Индонезија генерираа приходи од 374 милиони долари минатата година, според фирмата за истражување на пазарот „Mordor Intelligence“, а се очекува таа бројка да се зголеми шесткратно до 2030-та година.

„Indosat“, вториот по големина телекомуникациски провајдер во Индонезија, се обложува многу на новиот сектор. Неговиот извршен директор, Синха, беше охрабрен од Јенсен Хуанг од „Nvidia“, кој се залагаше за „суверена вештачка интелигенција“ за време на неговата посета на Џакарта минатата година.

„Ниту една земја не може да си дозволи нејзините природни ресурси – податоците на нејзините луѓе – да бидат извлечени, трансформирани во интелигенција, а потоа вратени во земјата“, рече Хуанг на настанот на „Indosat“.

Синха дури имаше можност да го праша Хуанг за совет за време на вечера. Тој се сеќава на одговорот: „Ако верувате во нешто, вложете се во тоа“. За Синха, тоа верување е вештачката интелигенција.

„Indosat“ планира да го зголеми капацитетот на своите сервери за вештачка интелигенција на 500 мегавати до 2028-ма година од 20 мегавати што се моментално, во центри за податоци со резервна енергија. За споредба, американскиот центар во Вирџинија има околу 38.000 мегавати капацитет, или во функција или во фаза на планирање, според истражувачката фирма „DC Byte“.

Нормата во индустријата е 10 милиони долари по мегават, што за Синха значи инвестиција од 5 милијарди долари. Тој верува дека „Indosat“ може да ја намали цената до 70 проценти.

Потенцијалните клиенти вклучуваат индонезиски играчи и американски технолошки гиганти, кои надвор од САД често користат локални партнери, наместо да градат свои објекти.

Синха вели дека бумот на центрите за податоци во Индонезија ќе ја поттикне економијата и ќе го зголеми бројот на технолошки работници. Други експерти се помалку сигурни.

„Дури и кога се градат во земјите во развој, многу центри за податоци остануваат во странска сопственост“, рече Џејмс Марфи, генерален директор на „DC Byte“ за Азиско-пацифичкиот регион. „Крајните корисници се големите технолошки компании и нивните инвеститори“, рече Гованд Азиз, политички економист на Универзитетот Меквери во Сиднеј, кој студира технолошки суверенитет во Југоисточна Азија.