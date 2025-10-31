Нешто необично доаѓа на „Google Maps“

Според технолошките портали, станува збор за необичен режим на заштеда на батерија, кој кога е активиран, го ограничува работењето на некои функции на апликацијата со цел да се намали потрошувачката на енергија.

Во овој режим, апликацијата би можела да ја намали фреквенцијата на ажурирања на локацијата, да ја ограничи работата во позадина или да го промени начинот на кој ги користи мрежните податоци, сè со цел да се продолжи животниот век на батеријата.

Сепак, овие ограничувања можат да имаат и несакани последици, корисниците посочуваат дека навигацијата може да стане помалку прецизна, дека водењето по рутата понекогаш е одложено, а историјата на локацијата („Timeline“) може да престане да работи со полн капацитет.

Некои корисници забележале слични ефекти кога стандардниот режим на заштеда на батеријата е вклучен на нивниот телефон: „Google Maps“ често престанува да работи правилно во позадина во такви ситуации.

Досега, „Google“ не даде официјална изјава во која би ги навеле сите функции што ќе бидат засегнати, ниту кога овој режим ќе биде достапен за сите корисници.

Иако идејата за таков режим на заштеда на батеријата звучи интригантно, нејзиниот успех зависи од тоа колку Google ќе може да ги зачува клучните функции на апликацијата без да ја загрози стабилноста и точноста на корисничкото искуство.