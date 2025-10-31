Новата „Toyota Corolla“ изгледа како да е од иднината (ФОТО)

„Toyota“ го украде вниманието на јавноста на „Јапонскиот саем за мобилност 2025“ презентирајќи голем број нови производи, меѓу кои се издвојува новиот концепт на „Corolla“.

Овој седан најавува ново поглавје за еден од најпознатите и најуспешните модели на брендот, со футуристички изглед и различни видови погонски склопови.

Концептот е дел од кампањата „To You, „Toyota“ и е создаден во Европскиот центар за дизајн на компанијата во Ница (ED²).

На прв поглед, новата „Corolla“ тешко наликува на сегашната 12-та генерација.

Наместо познатата форма, каросеријата сега е револуционерно различна, со чисти линии и пропорции кои повеќе потсетуваат на електричен автомобил – сличен пресврт „Toyota“ веќе постигна со најновата генерација на „Prius“.

Предниот дел носи нова интерпретација на стилот „чекан“ на „Toyota“, со LED светла со целосна ширина што поврзуваат хоризонтални и вертикални линии на осветлување.

Традиционалната решетка на ладилникот е исчезната, сега има тесен долен отвор во браникот и дискретен отвор за вентилација под шофершајбната.

Од профилот, автомобилот изгледа елегантно и динамично, како модерна седан со четири врати достојна за името „Corolla“.

Браниците имаат приклучок за полнење, додека страничните панели имаат изразени линии и спуштена линија на прозорецот.

На задниот дел доминира интегриран спојлер „ducktail“, тенки LED светла со целосна ширина и натписот „Corolla“ на рамната задна површина.

Внатрешноста е подеднакво футуристичка. Контролната табла е минималистичка, со екрани со просечна големина (за возачот и совозачот), додека централната конзола „лебди“ и ги содржи контролите за менување брзини – во форма на автомобил.

Седиштата се модерни, со амбиентално осветлување, а основните медиумски и „климатски“ контроли се наоѓаат на воланот и од двете страни на дигиталната инструмент табла.

„Toyota“ не откри технички податоци, но потврди дека новата Corolla“ќе остане верна на пристапот со повеќекратен погон.

Во овој случај, ова значи дека ќе биде достапна како електрична, хибридна и бензинска верзија, во зависност од пазарот.

Јапонскиот производител нагласува дека нема да има компромиси кога станува збор за просторот и практичноста, без оглед на видот на погонот.

Иако концептот јасно се приближува кон производствената верзија, Toyota“ не го прецизираше точниот датум на премиерата на новата генерација.

Со оглед на тоа што сегашната „Corolla“ беше претставена во 2018-ма година и освежена во 2022-ра година, наследникот би можел да пристигне во 2026-та година.