Еден ден, 12 говорници, 400 идеи: 11. FMCG Summit 2025!

На 30 октомври, во Александар Палас, се одржа 11. FMCG Summit, најголемиот и највлијателен настан на македонскиот трговски пазар, во организација на магазинот InStore и агенцијата Кликер маркетинг. Со присуство на повеќе од 400 професионалци од индустријата и 12 врвни говорници од Македонија, регионот и од светот, самитот беше вистинска платформа за споделување искуства, иновации и практични решенија.

11.FMCG Summit ја истакна важноста на поврзувањето, едукацијата и иновативноста во FMCG секторот, нудејќи им на учесниците конкретни совети за раст, профит и адаптација кон променливите пазарни трендови. Од динамични панели до инспиративни приказни, самитот ги поттикна учесниците да размислуваат поинаку и да создаваат нови можности за нивните бизниси.

FMCG Summit продолжува да биде водечка платформа каде што лидерите од индустријата се среќаваат, инспирираат и создаваат иднина за македонскиот FMCG-пазар.