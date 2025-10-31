OpenAI подготвува историска IPO, целта е трилион долари

Нема запирање кога станува збор за компанијата на Сем Алтман. Откако OpenAI го објави GPT-5 на почетокот на август, а потоа и Sora 2 за понапредно генерирање видеа, пристигна Atlas – сопствениот веб-прелистувач на OpenAI и апликациите со кои ChatGPT може да „разговара“.

Нема крај на иновациите, а сето ова ги поставува темелите за почетна јавна понуда (IPO) што би можела да ја процени компанијата до 1 трилион долари, дозна Ројтерс од три извори запознаени со процесот. Тоа е потенцијално една од најголемите јавни понуди во историјата на технолошкиот сектор.

Цели на собирање капитал

Според неофицијални информации, OpenAI размислува да достави документација до американскиот регулатор уште во втората половина на 2026 година. Во прелиминарните разговори се споменува собирање најмалку 60 милијарди долари, а потенцијално и повеќе, во зависност од растот на бизнисот и условите на пазарот. Финансискиот директор Сара Фрајар изјави дека компанијата се стреми кон котирање на берзата во 2027 година, додека некои советници проценуваат дека IPO би можело да следи уште порано, на крајот на 2026 година.

Зошто сега

Подготовките за IPO доаѓаат по комплексно реструктуирање кое ја намалува оперативната зависност од Microsoft и отвора простор за поефикасно собирање капитал и поголеми аквизиции со помош на јавно котирани акции. Тоа треба да ги поддржи плановите на извршниот директор Сем Алтман да инвестира трилиони долари во инфраструктура за вештачка интелигенција, центри за податоци, чипови и енергија.

-Фер е да се каже дека ова е најверојатниот пат за нас, имајќи ги предвид капиталните потреби што ќе ги имаме – рече Алтман.

OpenAI беше лансиран како непрофитна организација (2015 година), а потоа воведе хибриден модел каде што непрофитната организација надгледува подружница со профит. Оваа недела, структурата беше дополнително ажурирана: фондацијата OpenAI сè уште ја контролира групата, но сега поседува 26 проценти удел во OpenAI Group и „налог“ за дополнителни акции доколку се постигнат одредени пресвртници. Така, непрофитниот субјект формално стана значаен финансиски акционер во идниот успех на компанијата. Успешна IPO би била победа за инвеститори како SoftBank, Thrive Capital и MGX фондот на Абу Даби. Microsoft, најголемиот партнер досега, по инвестирањето на 13 милијарди долари, држи околу 27 проценти од OpenAI.

Компанијата очекува да достигне стапка на приход од околу 20 милијарди долари до крајот на годината. Во исто време, изворите наведуваат дека загубите растат, што дополнително мотивира излегување на берза за долгорочно финансирање на развој на производи и инфраструктура.

Бранот на оптимизам за вештачка интелигенција ги подигнува и пазарите на капитал

CoreWeave излезе на берза претходно оваа година со проценка од 23 милијарди долари и оттогаш неговата вредност се зголеми за трипати, додека Nvidia стана првата компанија со пазарна капитализација од 5 трилиони долари, зацврстувајќи го својот статус како клучен снабдувач на хардвер за вештачка интелигенција. Бранот на оптимизам за вештачка интелигенција не го носи само CoreWeave. Во истиот „коридор за раст“ се наведени и „Astera Labs,“, чиешто IPO минатата година беше потврдено со побарувачката за чипови за центри за податоци со вештачка интелигенција, и „Arm“, која ја користи наративот за „Вештачка интелигенција на уредот“ и проширувањето на лиценцирањето на архитектурата за специјализирани акцелератори и мобилни чипови. Од страната на инфраструктурата, „Super Micro Computer“ останува еден од најголемите победници благодарение на испораките на готови решенија за сервери со вештачка интелигенција, додека „Dell Technologies“ поставува повеќегодишни цели бидејќи нарачките за сервери со вештачка интелигенција продолжуваат да растат, објавува „Лидермедија.хр“.