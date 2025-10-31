Германската економија „врти во место“

Германската економија останува заглавена во место, покажуваат бројките за третиот квартал. Реформите се неизбежни, изјави министерката за економија Катерина Рајхе.

„Треба да ги реформираме системите за социјална заштита, значително да ја намалиме бирократијата, да формираме поотпорни синџири на снабдување, да ја прошириме понудата на работна сила и да поставиме одржливи буџети“, рече Рајхе, пренесува ДПА.

Порано, Дестатис објави дека бруто домашниот производ во третиот квартал останал ист како и во претходниот.

Ова во голема мера се должи на слабата побарувачка за надворешна трговија во клучните сектори како што се автомобилите и хемикалиите, како и на новите американски царини како важен фактор, како и на ограничувањето на домашните потрошувачи.

„Стагнацијата на бруто домашниот производ докажува дека структурните слабости на германската економија го попречуваат растот“, рече министерката.

„Сепак, индикаторите укажуваат на подобро расположение во економијата, која очекува скромно закрепнување во последниот квартал“, продолжи Рајхе.

„Сепак, ризиците остануваат, првенствено поради постојаната неизвесност во надворешната трговија и заканата од тесни грла во синџирите на снабдување со полупроводници и ретки метали.“

Проблемите се влошуваат од очигледните структурни дефицити, додаде таа.