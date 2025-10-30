Венс: Тестирање на нуклеарниот арсенал е клучно за безбедноста на САД

Тестирањето на американскиот нуклеарен арсенал е од суштинско значење за зачувување на националната безбедност, изјави денес потпретседателот на Соединетите Американски Држави, Џ.Д. Венс, откако американскиот претседател Доналд Трамп ѝ нареди на војската да ги рестартира тестовите за нуклеарно оружје, за прв пат по 33 години.

„Важен дел од американската национална безбедност е да се осигураме дека нашиот нуклеарен арсенал навистина функционира како што треба“, изјави Венс пред новинарите пред Белата куќа, објави „Ројтерс“.

Венс додаде дека администрацијата знае дека постојниот арсенал „функционира правилно“, но дека треба да се проверува и одржува со текот на времето.

Американскиот претседател Доналд Трамп претходно изјави дека Соединетите Американски Држави ќе ги рестартираат тестирањата на нуклеарно оружје, по пауза од три децении, и дека „поради програмите за тестирање на други земји“, му наредил на Министерството за одбрана да започне со тестирање на американското нуклеарно оружје „на рамноправна основа“.

Во објава на платформата Truth Social, кратко пред средбата еден на еден со кинескиот претседател Си Џинпинг во Бусан, Јужна Кореја, Трамп рече дека „овој процес ќе започне веднаш“, без да прецизира каков вид тестирање на нуклеарно оружје ќе се спроведе.

Трамп истакна дека Соединетите Американски Држави имаат повеќе нуклеарни боеви глави од која било друга земја, откако ја презеде заслугата за „целосно ажурирање и ремонт на постојното оружје“ за време на неговиот прв мандат.

Тој рече дека Русија има втор најголем број нуклеарни боеви глави во светот, а дека Кина е „на далечно трето место, но ќе биде изедначена во рок од пет години“.

„Поради огромната деструктивна моќ (на нуклеарното оружје), мразев да го направам тоа, но немав избор“, рече Трамп.