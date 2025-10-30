ЕЦБ ја задржа каматната стапка на два проценти – економскиот раст ги ублажува трговските тензии

Европската централна банка (ЕЦБ) со седиште во Франкфурт во четврток ја задржа стапката на депозитите на ниво од два проценти по трет пат по ред.

Клучната каматна стапка е задржана на ист процент од почетокот на јуни, а аналитичарите не очекуваат ЕЦБ да направи промени во скоро време. Овие предвидувања доаѓаат во време кога економијата се држи релативно добро и покрај глобалните трговски тензии. Бруто домашниот производ на еврозоната порасна за 0,2 проценти во третиот квартал од 2025 година во споредба со претходните три месеци, додека на годишно ниво е забележан раст од 1,3 проценти, според прелиминарните проценки на Евростат објавени само неколку часа пред одлуката на ЕЦБ.

Во меѓувреме, инфлацијата се приближува до целта на ЕЦБ од два проценти.

Централната банка ја одредува монетарната политика на еврозоната преку три главни каматни стапки. Депозитна фацилитација е каматната стапка што банките ја добиваат кога депонираат пари во централната банка преку ноќ.

Каматната стапка за главните операции за рефинансирање е стапката што банките ја плаќаат кога позајмуваат пари од ЕЦБ за период од една недела, додека маргиналната кредитна линија е стапката што банките ја плаќаат кога позајмуваат средства од ЕЦБ преку ноќ.

И каматната стапка за главните операции за рефинансирање и стапката за маргиналната кредитна линија останаа непроменети во четврток, на ниво од 2,15 проценти и 2,40 проценти, соодветно.

Додека инфлацијата во еврозоната останува блиску до целното ниво на Европската централна банка од два проценти, најновите податоци покажуваат мало зголемување. Потрошувачките цени се зголемија за 2,2 проценти на годишна основа во септември, во споредба со 2,1 процент во август и 2 проценти во јули. Основната инфлација, која ги исклучува промените во цените на храната и енергијата, се искачи на 2,4 проценти во септември од 2,3 проценти во август.

И покрај притисокот од американските тарифи и војната во Украина, претседателката на ЕЦБ, Кристин Лагард, и други банкарски претставници во последните недели нагласија дека монетарната политика е во „добра состојба“. Според ЕЦБ, американските тарифи досега имале мало влијание врз инфлацијата, додека ефектите врз растот се оценети како „релативно умерени“.

Пред две недели, на годишниот состанок на Меѓународниот монетарен фонд во Вашингтон, Лагард повтори дека ЕЦБ е добро позиционирана да се соочи со потенцијални предизвици.

„Ние сме во добра позиција и подготвени да се соочиме со идните шокови“, рече таа.

Состанокот на ЕЦБ се одржа еден ден откако американската централна банка (ФЕД) ја намали својата клучна каматна стапка по втор пат оваа година. Претставниците на ФЕД сакаат да го поттикнат економскиот раст и вработеноста, и покрај сè уште високата инфлација. Намалувањето од четвртина процентен поен ја намали клучната каматна стапка на ФЕД од околу 4,1 процент на околу 3,9 проценти.

Во меѓувреме, Банката на Јапонија ги задржа каматните стапки непроменети на 0,5 проценти во четврток, иако инфлацијата е над нејзината цел од два процента. Банката сè уште ја остави можноста за зголемување на каматната стапка во декември.

Пазарните аналитичари внимателно ја следат конференцијата на ЕЦБ по одлуката за каматните стапки, очекувајќи дополнително разјаснување за влијанието на трговските тарифи и последиците од фискалната криза во Франција.