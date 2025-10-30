YouTube за ТВ се менува – видете што е ново

YouTube објави голема надградба на својата ТВ апликација, со нови алатки за креатори, поостар екран и попаметна интеграција за купување.

Како што сè повеќе луѓе денес гледаат YouTube на телевизори, компанијата наведува дека некои канали генерирале повеќе од 45% од нивните приходи од ТВ екрани, а некои дури и шестцифрени суми.

Затоа YouTube воведува нови функции за кои велат дека „ја прават телевизијата најдобро место за гледање содржина“.

Креаторите наскоро ќе можат да прикачуваат thumbnails до 50MB, што значи дека прегледите на видеа ќе изгледаат многу поостро на 4K екрани. Поддршката за поголеми видео датотеки е исто така во фаза на тестирање, што ќе го подобри квалитетот на самата содржина.

Исто така, постои и нова функција „Super Resolution“ со вештачка интелигенција, која автоматски ги зголемува постарите видеа од SD на HD, па дури и 4K квалитет. Креаторите можат сами да одлучат дали сакаат да ја активираат оваа опција, а гледачите можат да ја изберат оригиналната резолуција во поставките.

ТВ апликацијата, исто така, добива освежен изглед на каналот. Новата почетна страница нуди побрзи прегледи и нов приказ на серијали „Shows“, што овозможува видео содржината да се организира во листи за „прегледување“.

Пребарувањето е исто така подобрено: сега кога пребарувате во рамките на одреден канал, видеата од тој креатор се прикажуваат прво, што го олеснува наоѓањето содржина.

За љубителите на шопинг, YouTube воведува опција за скенирање на QR-кодот од видеото со скенерот на телевизорот и директно отворање на страницата на производот на телефонот. Исто така, се тестираат и „паметни ознаки на производи“ што се појавуваат во клучните моменти во видеото, за корисниците да можат веднаш да купат она што го гледаат.