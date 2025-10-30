„Nvidia“ планира инвестиција од 1 милијарда долари во „Nokia“

„Nvidia“ планира да инвестира 1 милијарда долари во „Nokia“, што е очигледна потврда за префрлањето на финската компанија за мрежна опрема кон вештачка интелигенција (AI), објави „Bloomberg“.

„Nokia“ ќе издаде околу 166 милиони акции на „Nvidia“ по цена од 6,01 долари секоја, давајќи ѝ на „Nvidia“ 2,9% удел во финската компанија, соопштија двете компании. Чиповите на „Nvidia“ ќе се користат за забрзување на софтверот на „Nokia“ за 5G и 6G мрежи, а „Nvidia“ ќе истражи начини за користење на технологијата на центри за податоци на „Nokia“ во својата инфраструктура за ВИ.

Веста ја зголеми цената на акциите на „Nokia“ за дури 18%.

„Nokia“, најпозната по продажбата на опрема за мобилни мрежи, влегува во бизнисот со центри за податоци, кој расте благодарение на растечката побарувачка за компјутерски капацитет поради бумот во вештачката интелигенција. Овој потег се исплати, помагајќи ѝ на „Nokia“ да ги надмине проценките на Волстрит за последниот квартал. Порано оваа година, компанијата ја купи „Infinera“ за 2,3 милијарди долари за да го прошири својот бизнис во мрежни производи за центри за податоци со вештачка интелигенција.

Главниот извршен директор Џастин Хотард предводеше темелна реконструкција на работењето на скандинавската компанија, нагласувајќи ја нејзината позиција како единствена западна алтернатива на „Huawei Technologies“ за снабдување на целото портфолио на комуникациска опрема, од 5G радио до оптички кабли.

Во меѓувреме, „Nvidia“ троши многу во последните месеци. Компанијата соопшти дека ќе инвестира до 100 милијарди долари во „OpenAI“, како и милијарди долари во компаниите за автономни возила „Wayve“ и „Oxa“, финтех гигантот „Revolut“ и фирмите за вештачка интелигенција како „PolyAI“. „Nvidia“, исто така, ќе инвестира половина милијарда во изградба на нов центар за податоци со „Deutsche Telekom“, објави претходно „Bloomberg News“.

Со месеци, европските политичари и технолошки лидери зборуваат за потребата блокот да развие свој екосистем за вештачка интелигенција и да ги стигне конкурентите САД и Кина. Извршниот директор на „Nvidia“, Јенсен Хуанг, и други ја критикуваа Европа дека е премногу бавна во развојот на сопствената инфраструктура и поддршката на компаниите кои сакаат да користат вештачка интелигенција, а воедно да ги задржат своите податоци во регионот.