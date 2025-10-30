ЕЦБ планира да го лансира дигитално евро во 2029-та

Европската централна банка (ЕЦБ) ќе продолжи да ги поставува темелите за воведување на дигитално евро откако ќе заврши тековната подготвителна фаза овој месец, со цел неговото формално лансирање за четири години.

Според извори на „Bloomberg“, централните банкари ќе одлучат да продолжат со подготвителната работа на состанокот во Фиренца оваа недела. Тие ќе имаат за цел да ја издадат дигиталната валута во 2029-та година, под услов потребната правна рамка да е веќе воспоставена, велат изворите, зборувајќи под услов да останат анонимни бидејќи дискусиите се доверливи.

Централните банкари ја започнаа двегодишната подготвителна фаза на проектот во 2023-та година, надевајќи се дека дотогаш Европската унија (ЕУ) ќе ги усвои правилата потребни за воведување на дигиталниот еквивалент на банкнотите и монетите. Но, националните влади и Европскиот парламент (ЕП) сè уште не успеаја да постигнат договор.

Најголемата пречка доаѓа од Европската народна партија, при што некои од нејзините членови претпочитаат да бараат алтернатива од приватниот сектор на дигиталното решение на ЕЦБ. Сепак, притисокот за решавање на спорот расте поради загриженоста за прекумерна зависност од американските платежни услуги како што се „Visa“, „Mastercard“ и „PayPal“.

Стравувањата дека стабилните монети поддржани од долар, поддржани од американскиот претседател Доналд Трамп, би можеле да добијат влијание во Европа, исто така, додаваат нов импулс на дебатата. Претседателката на ЕЦБ, Кристин Лагард, и други повикаа на побрз напредок за зајакнување на стратешката автономија во услови на зголемени геополитички тензии.

Можниот датум на лансирање на дигиталното евро првпат беше јавно споменат од членот на Извршниот одбор на ЕЦБ, Пјеро Чиполоне, кој на настан на Блумберг во септември изјави дека „средината на 2029-та година би било добро време“. Тековната подготвителна фаза следи по двегодишен период на студирање.