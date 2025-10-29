Оваа земја е најпосакуваната дестинација за преселба во 2025 година: Над 250.000 луѓе месечно бараат начин да одат таму

Секој што размислува да се пресели во странство сега има одговор на прашањето кои земји се најбараните во светот.

Без разлика дали станува збор за потрага по подобро време, пониски трошоци за живот или едноставно желба за запознавање нова култура, експертите од компанијата 1st Move International составија листа на најпосакувани дестинации за живеење во светот.

Анализата на глобалните податоци од пребарувањето на Google покажа дека Канада го зазема првото место втора година по ред, со вкупно 269.220 пребарувања поврзани со преселба само оваа година. Оваа популарна дестинација, која ги надмина другите 74 земји вклучени во истражувањето, продолжува да привлекува луѓе со своите прекрасни природни пејзажи и висок квалитет на живот.

Интересни факти за Канада

Канада има повеќе езера од остатокот од светот заедно и најдолга крајбрежна линија во светот, што ја прави рај за љубителите на природата и патниците.

Кошарката е измислена во Канада – ја измислил Канаѓанецот Џејмс Нејсмит во 1891 година.

Квебек Сити е единствениот целосно затворен (ограден) град во Северна Америка.

Канада произведува околу 70% од светскиот јаворов сируп, главно во покраината Квебек.

Националното животно е дабарот – симбол на трудољубивост и издржливост.

Земјата има два официјални јазика, англиски и француски, и е едно од најмултикултурните општества во светот.

Младите Канаѓани (генерација Z) особено ја ценат различноста, одржливоста и општественото влијание, а 71% од нив веруваат дека можат да го променат светот.

Речиси 99% од лицата на возраст од 18 до 24 години користат социјални медиуми, што ја прави Канада една од најдигиталните земји.

Топ 10 најпосакувани дестинации

Веднаш зад Канада е Австралија, која привлече 207.900 пребарувања со своите прекрасни плажи и опуштен начин на живот. Третото место го зазеде Ирска со 179.400 пребарувања, по што следуваа Нов Зеланд со 177.700 и Јапонија на петтото место со 172.880 пребарувања.

Португалија, Костарика, Шпанија, Холандија и Тајланд беа исто така меѓу првите десет.

Што нè очекува во 2026 година?

Извршниот директор на 1st Move International, Мајк Харви, ги сподели своите предвидувања за трендовите на преселба за следната година:

„Додека гледаме напред кон преселбите во 2026 година, очекуваме многу од најпопуларните дестинации за преселба во светот да ја задржат својата силна привлечност. Гледаме јасен модел на конзистентност на врвот, при што дестинациите како што се САД, Обединетите Арапски Емирати и Австралија остануваат цврсти фаворити меѓу преселниците. Канада, исто така, не покажува знаци на забавување, постојано постигнувајќи добри резултати од година во година. Сепак, интересна е трајната привлечност на помалите земји со квалитетен живот, како што се Кипар и Нов Зеланд, особено. Овие дестинации нудат побавно темпо на живот без да се прави компромис со можностите, што е сè поважно за оние што се селат во последниве години.“