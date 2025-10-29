„Климатските промени се сериозни!“ Бил Гејтс предупредува: Време е да се промени фокусот

„Неодамна објавив долг есеј за климатските промени на веб-страницата на Gates Notes. Ова е првиот од четирите билтени во кои ќе ги сумирам најважните точки од тој есеј“, напиша Бил Гејтс на својот профил на LinkedIn.

Климатските промени се сериозни, но постигнавме огромен напредок. Мора да продолжиме да ги поддржуваме откритијата што ќе му помогнат на светот да достигне нула емисии на стакленички гасови.

Но, не смееме да го намалиме финансирањето за здравство и развој – програмите што им помагаат на луѓето да останат отпорни на ефектите од климатските промени – за да го постигнеме ова.

Време е да ја ставиме човековата благосостојба во центарот на климатските стратегии, што значи намалување на „Зелениот додаток“ на нула и подобрување на земјоделството и здравствената заштита во сиромашните земји.

Постои апокалиптичен поглед на климатските промени што оди вака:

За неколку децении, катастрофалните климатски промени ќе ја уништат цивилизацијата. Доказот е насекаде околу нас – само погледнете ги сите топлотни бранови и бури предизвикани од зголемувањето на глобалните температури. Ништо не е поважно од ограничувањето на зголемувањето на температурата, напиша Гејтс.

За среќа, ова гледиште е погрешно.

Иако климатските промени ќе имаат сериозни последици – особено за луѓето во најсиромашните земји – тие нема да доведат до истребување на човештвото. Луѓето сè уште ќе можат да живеат и да напредуваат во повеќето делови од светот во догледна иднина. Проекциите за емисиите веќе се намалени, а со вистинските политики и инвестиции, иновациите ќе ни овозможат дополнително да ги намалиме.

За жал, катастрофалниот наратив води дел од климатската заедница да се фокусира премногу на краткорочните цели за намалување на емисиите, пренасочувајќи ги ресурсите од најефикасните работи што можеме да ги направиме за да го подобриме животот во светот што се затоплува.

Не е предоцна да се усвои поинаков пристап и да се прилагодат нашите стратегии за борба против климатските промени.

COP30 – можност за промена на фокусот

Следниот месец, глобалниот самит за климата COP30 ќе се одржи во Бразил, и тоа е одлична можност да се започне нов пристап, особено затоа што бразилското раководство ги става климатските прилагодувања и човечкиот развој на врвот на агендата.

Ова е можност повторно да се фокусираме на индикатор кој е поважен од емисиите и температурните промени – подобрување на животот.

Нашата главна цел треба да биде спречување на страдањето, особено кај оние кои живеат во најтешки услови и во најсиромашните делови од светот.

Иако климатските промени најмногу ќе влијаат врз сиромашните луѓе, за повеќето од нив тоа нема да биде единствената или најголемата закана за нивниот живот и благосостојба.

Најголемите проблеми се сè уште сиромаштијата и болестите, како што отсекогаш биле. Разбирањето на ова ни овозможува да ги фокусираме ограничените ресурси на интервенции кои имаат најголемо влијание врз најранливите луѓе.

Знам дека некои климатски активисти нема да се согласат со мене, ќе ме наречат лицемер поради мојот личен јаглероден отпечаток или ќе тврдат дека ова е подмолен начин да се потценат климатските промени.

Да бидам јасен:

Климатските промени се многу сериозен проблем.

Тие мора да се решат – заедно со другите глобални предизвици, како што се маларијата и неухранетоста.

Секоја десетина од степен Целзиусов помало затоплување носи огромни придобивки.

Иновации и инвестиции

Го проучувам глобалното затоплување повеќе од 20 години – и инвестирам милијарди долари во иновации за да го намалам.

Соработувам со научници и иноватори кои се посветени на спречување на климатска катастрофа и обезбедување достапна, сигурна чиста енергија за сите.

Пред десет години, некои од нив ми се придружија во основањето на Breakthrough Energy, инвестициска платформа чија единствена цел е да се забрзаат иновациите и имплементацијата во чистата енергија.

Поддржавме повеќе од 150 компании, од кои многу станаа големи бизниси.

Помагаме да се изгради растечка мрежа од илјадници иноватори кои работат на секој аспект од проблемот.

Фокус на здравството и земјоделството

Моите ставови се под влијание и на работата на Фондацијата Гејтс во последните 25 години.

Главен приоритет на фондацијата е здравјето и развојот во сиромашните земји, а ние ги гледаме климатските промени низ таа призма.

Затоа финансираме бројни климатски паметни иновации во земјоделството, особено во регионите каде што екстремните временски услови предизвикуваат најголема штета.

Парите мора да работат попаметно

COP30 се одржува во време кога е особено важно секој долар да се искористи на најдобар начин за да се помогне на најсиромашните.

Средствата за помош се намалуваат – тие порано сочинуваа помалку од 1% од буџетите на богатите земји, а сега се намалуваат уште повеќе бидејќи богатите земји ги намалуваат своите буџети за помош, додека сиромашните се задушуваат во долгови.

Дури и докажаните програми, како што е обезбедување вакцини за сите деца во светот, не се целосно финансирани.

Гави (фонд за набавка на вакцини) ќе има 25% помалку пари во следните пет години отколку во претходните пет.

Мора строго и бројчено да размислуваме за тоа како да ги користиме времето и парите што е можно поефикасно. Затоа ги поканувам сите на COP30 да го постават прашањето:

Како да обезбедиме средствата за помош да имаат најголемо можно влијание врз најранливите луѓе?

Дали парите за климатските промени се трошат на вистинските работи?

Верувам дека одговорот е – не.

Светот понекогаш се однесува како секој напор за борба против климатските промени да е подеднакво корисен.

Поради ова, помалку ефикасните проекти ги пренасочуваат парите и вниманието од иницијативите што би имале многу поголемо влијание врз животот на луѓето – пред сè оние што ја прават елиминацијата на емисиите прифатлива и ја намалуваат екстремната сиромаштија преку напредок во земјоделството и здравството.