Вредноста на Apple надмина 4 трилиони долари: iPhone 17 е „виновниот“

Акциите на Apple скокнаа во текот на вчерашниот ден, туркајќи ја пазарната капитализација на производителот на iPhone над неверојатни 4 трилиони долари за прв пат во историјата.

Со тоа, технолошкиот гигант од Купертино стана само третата јавна компанија во светот што го премина овој праг, придружувајќи им се на Nvidia и Microsoft, кои го постигнаа истиот резултат претходно оваа година, објавува Euronews.

iPhone 17 како главен двигател на растот

Новиот рекорд дојде откако цената на акциите на Apple надмина 269 долари, поттикната од силната побарувачка за моделот iPhone 17, што ги надмина сите очекувања.

За разлика од конкурентите чиј раст е поттикнат од масивни инвестиции во вештачка интелигенција (AI), Apple досега беше воздржан во трката. Инвеститорите сега го темелат својот оптимизам на успешното лансирање на нова генерација паметни телефони и знаците за ублажување на трговските тензии меѓу САД и Кина.

Според Counterpoint Research, продажбата на серијата iPhone 17 во првите десет дена била за 14% повисока од iPhone 16 на клучните пазари – Кина и САД.

Величествените седум и треската со вештачка интелигенција

Apple е дел од елитна група позната како „Величествените седум“, во која се вклучени и Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta и Tesla – седум од најголемите технолошки компании во светот.

Во текот на годината, сите овие компании профитираа од глобалниот бум на вештачката интелигенција, што доведе до голем скок на берзите. Од почетокот на годината, акциите на Apple пораснаа за 18%, на Nvidia за речиси 40%, а на Microsoft за околу 30%.

Во јули, компанијата Nvidia стана првата во историјата што достигна вредност од 4 трилиони долари, а во моментов се приближува до бројката од 4,7 трилиони.

Оваа недела, дури пет членови на „Величествените седум“ – Alphabet, Apple, Amazon, Microsoft и Meta – ги објавуваат своите квартални резултати. Пазарот очекува потврда за силен раст и оправданост за огромни инвестиции во вештачката интелигенција, додека загриженоста за можен нов дот-ком меур расте.

Предупредување: Пазарот е кревок

Главната аналитичарка на пазарот на AvaTrade, Кејт Лиман, верува дека успехот на технолошките гиганти е клучен за ентузијазмот на инвеститорите.

„Пазарите се движат кон лидерство, а во моментов Microsoft, Meta, Alphabet, Amazon и Apple се синоним за апетитот на инвеститорите за ризик“, истакнува Лиман.

Таа предупредува дека повеќе од 40% од вкупните добивки на индексот S&P 500 оваа година се постигнати благодарение на овие гиганти.

„Но, со таа концентрација доаѓа и кревкоста на пазарот. Коментарите на директорите на компаниите со објавувањето на резултатите ќе бидат клучни за да се утврди колку далеку пазарот ќе може да ја следи приказната за вештачката интелигенција и со колку доверба влегуваме во 2026 година“, заклучува Лиман.