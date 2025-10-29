ПочетнаЕКОНОМИЈАЦените на златото паѓаат: Најниско ниво во последните три недели
Цените на златото паѓаат: Најниско ниво во последните три недели

Цените на златото вчера се намалија за еден процент на 3.941,65 долари за унца, достигнувајќи го најниското ниво од 10 октомври.

Цените на златото се проширија близу до тринеделните најниски нивоа, бидејќи оптимизмот околу потенцијалниот трговски договор меѓу САД и Кина ја намали побарувачката за злато кое е безбедно засолниште, објави Ројтерс.

Во неделата, високи кинески и американски економски претставници ја договорија рамката за трговски договор, за кој американскиот претседател Доналд Трамп и Си Џинпинг ќе одлучат подоцна оваа недела.

Среброто денес падна за 0,8 проценти на 46,51 долари за унца, платината падна за 2,6 проценти на 1.549,85 долари, а паладиумот изгуби 1,2 проценти на 1.385,50 долари.

