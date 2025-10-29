Трамп: Имаме неспособен шеф, наскоро ќе биде заменет

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека постои долг список на луѓе кои би можеле да ја преземат челната позиција во Федералните резерви на САД (ФЕД), остро критикувајќи го актуелниот претседател Џером Пауел, чиј мандат истекува во мај.

„Имаме некомпетентен шеф на ФЕД, имаме лош човек во ФЕД, но тој ќе си замине за неколку месеци и ќе донесеме некој нов“, им рече Трамп на бизнис лидерите на вечера во Токио за време на неговата посета на Азија оваа недела, објави Ројтерс.

Во своите изјави, Трамп го спомена американскиот секретар за финансии Скот Бесант, велејќи дека тој „го смирува пазарот“ и додаде дека мисли на него кога станува збор за ФЕД.

„Но, тој нема да ја прифати таа позиција. Тој сака да биде секретар за финансии. Затоа, ние навистина не го разгледуваме“, рече Трамп.

Притиснат од прашања за потенцијалните кандидати, според американската НБЦ, Трамп одговори дека разгледува „многу луѓе“.

„Размислувам за Марко, размислувам за Џејмисон“, рече тој, осврнувајќи се на американскиот државен секретар Марко Рубио и трговскиот претставник Џејмисон Грир.

Еден ден претходно, Трамп им рече на новинарите во „Ер Форс Уан“ дека сè уште размислува за Бесент да ја предводи централната банка, и покрај тоа што претходно во текот на летото изјави дека неговиот секретар за финансии „не ја сака“ таа работа.

Неколку моменти пред тоа, Бесант рече дека планира да му презентира на Трамп список на кандидати по Денот на благодарноста, додека тој ја води потрагата по наследник на Џером Пауел, чиј мандат истекува во мај.