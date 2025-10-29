Туристичките агенции од ЕУ повеќе не смеат да организираат тури во Русија

Туристичките агенции и оператори од ЕУ не смеат да даваат услуги поврзани со туристички активности во Русија, според 19-тиот пакет санкции против Русија усвоен минатата недела.

Министерството за туризам објаснува дека ова значи забрана за давање информации и консултации за патувања во Русија, како и планирање, организирање тури, сместување, превоз на патници и багаж и издавање билети до дестинации во Русија.

Европските оператори повеќе не можат да нудат услуги на туристички водичи или да рекламираат некои од опишаните операции. Целта е, од една страна, да се намалат приходите од патувања што не се неопходни за руската економија, а од друга страна, правата на Европејците, особено на оние со двојно државјанство, тешко се гарантираат во услови на влошување на односите со Русија. Многу европски земји ги затворија своите конзуларни услуги во Русија по скандалите.

Индустријата коментира дека интересот на Европејците е најмногу поврзан со замоци и историски места во и околу Санкт Петербург, како и Москва. Забраната може да се покаже како сериозен проблем за операторите специјализирани за овие тури, кои имаат долгогодишни односи со локалните туристички агенции. Според претставниците на индустријата, тие сега најбрзо можат да се преориентираат со нудење пакети во Источна и Централна Европа – балтичките земји, Чешка, Полска или Унгарија.

Европските забрани стапуваат на сила веднаш, бидејќи мерките во самиот пакет важат од нивното објавување во Службениот весник на ЕУ. Ова се случи на 24-ти октомври 2025-та година. Нивниот фокус е на руската нафтена индустрија, но има и текстови што ги пополнуваат претходните празнини во режимите на санкции и други услуги.

Руските дипломати ќе имаат ограничено патување во Шенген зоната

Пакетот, исто така, воведува барања за руските дипломати да патуваат во Шенген зоната (25 земји од ЕУ, без Кипар и Ирска, и Исланд, Лихтенштајн, Норвешка и Швајцарија). Кога патуваат надвор од нивната земја на акредитација, руските дипломати ќе бидат обврзани однапред да ја известат соодветната земја-членка на ЕУ.

Оваа обврска има за цел да обезбеди свест на земјите-членки во контекст на сè понепријателските разузнавачки активности во поддршка на агресијата на Русија против Украина, се вели во соопштението на Европскиот совет за новите санкции.

Покрај тоа, земјите од ЕУ можат да бараат од руските дипломати да имаат дозвола да патуваат на нивна територија кога тоа се прави врз основа на визи или дозволи за престој од друга земја.