Како еден цевковод ја направи Канада глобална енергетска сила

Со години, канадскиот нафтен и гасен сектор беше погоден од недостиг на инфраструктура што сериозно ја ограничуваше способноста на земјата за извоз и ги принудуваше производителите да продаваат со големи попусти бидејќи капацитетот за складирање беше исцрпен низ целата земја.

Но, сето тоа се промени кога проектот за „Trans Mountain Expansion“ конечно беше пуштен во употреба по години одложувања на 1-ви мај 2024-та година, објави Oilprice.

Сега, одеднаш, Канада е главен конкурент на глобалните пазари, со можност за испорака на сурова нафта директно од Ванкувер до азиските пристаништа. Ова одразува монументална промена во глобалната геополитика.

Од 2019-та година, недостатокот на транспортен капацитет ги чинеше канадските производители околу 20,62 милијарди долари годишно. Но, откако цевководот „Trans Mountain Expansion“ беше пуштен во употреба минатата година, производителите во централната провинција Алберта сега можат да испорачуваат три пати повеќе сурова нафта до брегот на Пацификот на Канада. Тоа е еквивалентно на речиси 600.000 барели дневно дополнително снабдување на пазарот и речиси самостојно го оживеа секторот.

Нагласувајќи колку е важна оваа нова трговска рута за глобалните пазари, Балтичката берза – светски лидер во следењето на податоците за поморскиот пазар, воведе не еден, туку два нови критериуми насочени исклучиво кон следење на извозот на сурова нафта од Канада во Азија.

Ова одразува значајни промени и тензии во глобалната политика, бидејќи Кина, најголемиот увозник на фосилни горива во светот, и САД, еден од најголемите извозници на природен гас во светот и водечки извозник на нафта, продолжуваат да ја водат својата трговска војна. Додека администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп продолжува да наметнува тарифи за кинески стоки поради постојаните закани за повисоки цени, Кина возврати со наметнување пристанишни такси на американските бродови, зголемувајќи ги трошоците за транспорт на нафта и гас од САД до Кина.

Додека двете најголеми економии во светот продолжуваат да се напаѓаат едни со други, алтернативните трговски партнерства се желни да го пополнат профитабилниот вакуум. Канада не ги криеше своите планови за зголемување на извозот на нафта и гас, бидејќи политиката на САД остави празнини на пазарот – прво со замрзнувањето на извозот на течен природен гас од страна на администрацијата на Џо Бајден, а сега со националистичкиот трговски пристап на Трамп. Како резултат на овие геополитички промени, покрај новооткриениот извозен капацитет благодарение на „Trans Mountain Expansion“, Канада станува сè поклучен играч на глобалните пазари на нафта и гас.

„Апетитот на Кина за канадска нафта е на пат кон рекордно високо ниво“, се вели во насловот на „Bloomberg“.

Приказната понатаму детално објаснува дека повеќе од 70 проценти од танкерите за нафта што ја напуштаат Британска Колумбија се упатуваат директно кон Кина. Резултатот е добитна победа за Канада и Кина, бидејќи Пекинг продолжува да ги полни своите стратешки резерви, додека се дистанцира од трговијата со САД, а Канада ги гледа своите највисоки цени на суровата нафта од јули.

Сепак, не секој во Канада ја поддржува новооткриената доминација на земјата во глобалната трговија со фосилни горива. Канада е сè поделена по прашањата за климата, а новиот премиер Марк Карни мора да најде рамнотежа помеѓу зајакнувањето на канадската економија во услови на растечко непријателство од Вашингтон, а истовремено држење до климатските цели што Канада досега не успеа да ги исполни. Во првите месеци од својот мандат, Карни се фокусираше на глобалните пазари на нафта и гас, ставајќи ја Канада на глобалната мапа, додека се обидува да одржи зелен имиџ.

„Не ги напуштаме нашите климатски цели. Ги рекалибрираме нашите алатки за да ги поддржиме канадските домаќинства и бизниси во тешко економско време“, рече Карни.