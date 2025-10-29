Ова е новиот „Hyundai Venue“! Малиот „SUV“ добива поробусен изглед и високотехнолошка кабина (ФОТО/ВИДЕО)

„Venue“ е еден од најпродаваните модели на „Hyundai“, достапен на речиси сите пазари освен во Европа, иако беше присутен на Стариот континент некое време.

Шест години по лансирањето, втората генерација на овој мал „SUV“ е претставена во Индија со освежен дизајн, малку поголеми димензии и кабина полна со модерна технологија.

Што се промени?

Редизајнираниот екстериер ги презема стилските елементи од помалиот модел „Hyundai Exter“, заменувајќи го претходниот спортски карактер со поробусен, „поквадратен“ изглед.

Нов распоред на светлата со LED дневни светла „Twin Horn“, фарови „Quad Beam“ и светлосна лента со целосна ширина се издвојува на предната страна, додека масивната решетка и долната заштитна плоча придонесуваат за силен впечаток.

Страничната линија сега има поизразени браници во стилот на „Tucson“ и сјајни лајсни на „C“-столбот.

Пропорциите се малку изменети: возилото сега е повисоко за 48 mm и пошироко за 30 mm, додека меѓуоскиното растојание е продолжено за 20 mm (на вкупно 2.520 mm).

Вкупната должина останува непроменета – 3.995 mm, иста како и кај индиската верзија.

На задниот дел, светлосната лента по целата ширина на автомобилот донекаде потсетува на „Opel“, додека големата заштитна плоча го покрива поголемиот дел од браникот.

16-инчните алуминиумски тркала се исто така нови, како и малку повисоките кровни шини.

Во кабината доминира нов закривен панорамски дисплеј кој комбинира два 12,3-инчни екрани.

Редизајнираната инструмент табла со модерни отвори за воздух и натписот „Venue“ е спарена со нова централна конзола која ги задржува физичките контроли за „климата“, но во модерен распоред.

Воланот е исто така нов, кој сега наликува на воланот од рестилизираниот „Ioniq 5“.

Внатрешноста комбинира тонови на темно сина и сива (темно сина и сива), со амбиентално осветлување во „Moon White“ и седишта обложени со кожа.

Практичноста е подобрена благодарение на задните седишта со прилагодливи потпирачи за грб, вградени ролетни и отвори за вентилација за задниот ред.

„Hyundai“ тврди дека новата генерација нуди повеќе простор за нозе благодарение на подолгото меѓуоскино растојание и профилираните потпирачи за грб на предните седишта.

Непроменети погонски склопови

И покрај преминот кон нова генерација, палетата на мотори останува иста. Индиската понуда вклучува 1,2-литарски атмосферски бензински мотор со 83 KS (61 kW), 1,0-литарски турбо-бензинец со 120 KS (88,3 kW) и 1,5-литарски турбо-дизел со 116 KS (85 kW).

Во зависност од верзијата, купувачите можат да избираат помеѓу мануелен, автоматски или „CVT“ менувач, додека сите модели се со погон на предните тркала.

„Hyundai“ ќе ги објави цените за новиот „Venue“ на индискиот пазар на 4-ти ноември, додека другите пазари постепено ќе следат.

Сè уште не е познато дали оваа втора генерација ќе стигне до Европа, но малку е веројатно дека тоа ќе се случи.