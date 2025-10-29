Како да препознаете запушени артерии? Обрнете внимание на 6 знаци

Срцевите заболувања остануваат водечка причина за смрт во светот. Иако често се развиваат бавно и без драматични симптоми, можат да бидат многу лечливи – под услов да се откријат на време. Проблемот е што многумина ги игнорираат првите знаци, припишувајќи ги на стрес, замор или привремена непријатност.

Лицата над 40 години, како и оние со висок крвен притисок, дијабетес, висок холестерол или семејна историја на срцеви заболувања, треба особено да обрнат внимание на сигналите што ги испраќа телото. Васкуларниот хирург д-р Сумит Кападија истакнува шест клучни симптоми на запушени артерии.

Болка или стегање во градите

Ангината е најчестиот знак на намален проток на крв во срцето. Чувството на притисок, тежина или печење во градите може да се прошири на раката, рамото, вилицата или грбот. Ако болката се појави за време на активност и се смирува со одмор – важно е да се реагира. Ако болката продолжи дури и во мирување, тоа може да биде знак за срцев удар и ви е потребна итна медицинска помош.

Отежнато дишење и необјаснив замор

Кога вашето срце не добива доволно крв богата со кислород, целото ваше тело работи понапорно. Ако имате недостаток на воздух дури и со мал напор или се чувствувате хронично исцрпено, не го игнорирајте тоа – тоа може да биде скриен знак на срцева болест.

Грчеви во нозете што исчезнуваат кога одмарате

Болката во листовите, бутовите или задникот при одење што исчезнува по краток одмор може да биде симптом на периферна артериска болест. Стеснетите артерии во нозете не можат да го задоволат зголеменото барање на вашите мускули за кислород, а со текот на времето, дури и кратките прошетки можат да станат тешки.

Вкочанетост или слабост во екстремитетите

Недостатокот на кислород ги оштетува нервите, што може да предизвика вкочанетост, студ или слабост во нозете и рацете. Ова може да ги отежни секојдневните активности и да го зголеми ризикот од паѓање – знак дека треба да посетите лекар.

Бавно заздравувачки рани на стапалата

Лошата циркулација го забавува закрепнувањето на ткивата. Раните што не заздравуваат со недели го зголемуваат ризикот од инфекција и, во најтешките случаи, може да доведат до гангрена. Брзиот третман спречува сериозни компликации.

Ладен екстремитет и промена на бојата на кожата

Ако едната нога или рака е значително постудена, побледа или синкава, протокот на крв веројатно е нарушен. Исто така, може да забележите опаѓање на косата или сјајна кожа во таа област, што е јасен знак дека треба брзо да побарате медицинска помош.