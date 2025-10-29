Профитот на „Ericsson“ во третиот квартал скокна по продажбата на еден од бизнисите на гигантот

„Ericsson“ објави прилагодена заработка пред камати, даноци, амортизација што се дуплираше во споредба со претходната година, откако компанијата го продаде својот бизнис за рутирање повици „Iconectiv“, објави „Bloomberg“.

Коригираната заработка на шведскиот производител на телекомуникациска опрема пред камати, даноци и амортизација достигна 15,8 милијарди шведски круни (1,67 милијарди долари) во третиот квартал. Ова е зголемување во однос на 7,76 милијарди круни во истиот период минатата година, соопшти „Ericsson“. Продажбата на средства резултираше со еднократен капитален придонес од 7,6 милијарди круни.

Акциите на компанијата пораснаа за 13% во раното тргување во Стокхолм во вторник, што е нејзин најголем еднодневен раст од јули 2020-та година.

„Ericsson“ работи на намалување на трошоците и подобрување на маржите на предизвикувачкиот пазар на телекомуникациска опрема. Компанијата, заедно со скандинавскиот конкурент Нокиа, со години се бори со слаба побарувачка бидејќи очекуваните трошоци за телекомуникациска опрема не се материјализираа, а слабиот долар, исто така, влијаеше негативно.

Во меѓувреме, компанијата сè уште не забележала значително зголемување на потрошувачката на клиентите во Индија, уште еден клучен пазар во раст. Иако земјата започна со воведување на 5G во голем обем пред неколку години, сè уште има долг пат пред себе.

Нето продажбата на компанијата се намали за 9% на годишно ниво на 56,2 милијарди долари, поттикната од продажбата на „Iconectiv“ и падот на перформансите на мрежната дивизија на „Ericsson“. Тоа беше во согласност со очекувањата на аналитичарите од 56,3 милијарди круни, според податоците на „Bloomberg“.

Главниот финансиски директор Ларс Сандстром го припиша целокупниот пад на продажбата во мрежниот бизнис на перформансите во Европа и Америка. Тој рече дека продажбата во Северна Америка се стабилизирала по „многу силните“ перформанси во регионот во истиот период минатата година, кога беше склучен значајниот договор на „Ericsson со AT&T“.

Тој додаде дека „Ericsson“ очекува повеќе трошоци од своите клиенти во Јапонија. Аналитичарите беа задоволни од намалувањето на трошоците, што помогна да се зголеми прилагодената бруто маржа на 48,1 процент, во споредба со 46,3 проценти претходната година.

„Крајните пазари на ‘Ericsson’ остануваат предизвикувачки, а целта е ‘стабилен’ приход, а не раст, но компанијата работи силно во таа средина“, напиша Ендру Гардинер од „Citi“.

Компанијата ќе треба да продолжи да ги намалува трошоците за да ги одржи своите бруто маржи, напиша Сајмон Коулс од „Barclays“.

Главниот извршен директор на „Ericsson“, Борге Екхолм, рече дека силната готовинска позиција на компанијата, зајакната со продажбата на „Iconectiv“, „претставува можност“ да се вратат парите на акционерите, нешто што Коулс рече дека „ќе им даде на оптимистите повеќе отколку што се надевале“.

Компанијата прогнозираше прилагодена бруто маржа помеѓу 49% и 51% за четвртиот квартал, над очекувањата на аналитичарите.