Трамп доби на поклон златна круна во Јужна Кореја

На претседателот на САД, Доналд Трамп, денес од јужнокорејскиот претседател Ли Џе Мјунг му беше врачен Големиот орден на Мугунгва и Златната круна на кралството Сила во Националниот музеј во Гјонгџу.

Претседателот Трамп доби реплика од историската златна круна во Јужна Кореја, најновата во низата импресивни подароци што ги доби за време на неговата посета на Азија.

Подарокот му го врачи јужнокорејскиот претседател Ли Џе Мјунг за време на нивната средба во градот Гјонгџу.

Трамп рече дека подарокот е „многу посебен“.

Репликата е базирана на златната круна на древното кралство Сила, кое го симболизирало „светиот авторитет и апсолутната моќ“ на кралевите и владејачката класа, според Националниот музеј на Кореја.

Златните круни на кралството Сила прикажуваат дрво со гранки што се шират нагоре, што, според музејот, „го означува небесниот мандат на кралот“.

Кралството Сила било едно од трите антички кралства што владееле со Корејскиот Полуостров, а неговите уметнички дела од 5-тиот и 6-тиот век се сметаат за особено раскошни.

Порано, претседателскиот кабинет на Јужна Кореја изјави дека подарокот ќе симболизира „нова ера на мирен соживот и заеднички напредок на Корејскиот Полуостров, на која Јужна Кореја и САД ќе работат заедно“.

Трамп стана првиот американски лидер што го добил највисокото признание на Јужна Кореја, доделено како признание за неговите напори за донесување мир на Корејскиот Полуостров.

„Би сакал веднаш да го носам“, рече Трамп откако јужнокорејскиот претседател му го врачи медалот.

Трамп рече дека ќе го задржи овој „прекрасен“ медал и додаде дека е „голема чест“ за него да го прими. Тој додаде дека односите меѓу САД и Јужна Кореја ќе станат уште посилни.

Ли ги пофали напорите на Трамп во решавањето на проблемот со Северна Кореја и повторно го повика да ја преземе улогата на „миротворец“, соопшти претседателскиот кабинет во Сеул.