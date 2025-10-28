Ројтерс: Семејството Трамп, од крипто, за 6 месеци оствариле добивка од 800 милиони долари

Семејството на Доналд Трамп изгради широка глобална мрежа на криптовалутни потфати, користејќи го името и политичкото влијание на претседателот за да привлече инвеститори и да оствари значителен профит. Комплексната мрежа, која често работи во регулаторни сиви зони, се протега на повеќе континенти и вклучува заплеткан низ на дигитални средства, берзи и блокчејн технологии, објавува Ројтерс.

Во срцето на операцијата е TrumpCoin, дигитална валута лансирана на почетокот на 2023 година, чија вредност скокна благодарение на шпекулативното тргување и поддршката од влијателни личности во кругот на Трамп. За да го открие обемот на оваа крипто империја, Ројтерс анализираше илјадници страници финансиски документи и корпоративни поднесоци и разговараше со повеќе од дваесетина поранешни вработени, инвеститори и регулаторни експерти.

Истрагата открива дека Доналд Трамп помладиот, Ерик Трамп и Џаред Кушнер играле клучна улога во воспоставувањето и проширувањето на потфатот.

Тие често користеле фиктивни компании и офшор сметки за да го сокријат сопствеништвото и трансакциите. Критичарите предупредуваат дека ваквите активности покренуваат сериозни прашања за транспарентноста, потенцијалните судири на интереси и усогласеноста со законите против перење пари, особено со оглед на политичките амбиции на Доналд Трамп.

Во првата половина од оваа година, приходите на Организацијата Трамп се зголемија за 17 пати, на 864 милиони долари, од 51 милион долари една година претходно, според пресметките на Ројтерс врз основа на официјалните поднесоци на претседателот, земјишните записи, финансиските извештаи од судските постапки, податоците за крипто трансакции и други извори.

Од вкупниот износ во првата половина, 802 милиони долари, повеќе од 90%, дојдоа од крипто потфатите на Трамп, вклучувајќи ја и продажбата на токени World Liberty.

Тие 864 милиони долари претставуваат реален приход, готовина што слободно тече во касата на семејството Трамп. Пресметките на Ројтерс беа разгледани од голем број експерти за криптовалути и недвижности и овластен јавен сметководител кој го проучува пристапот на Службата за внатрешни приходи на САД (IRS) кон криптовалутите.

Приходите на Трамп од крипто во првата половина од годината далеку ги надминаа неговите традиционални деловни заработки – Ројтерс процени 33 милиони долари од голф клубовите и одморалиштата на претседателот и 23 милиони долари од лиценцирање на неговото име на странски инвеститори во недвижности.

Повеќе од половина од приходите на семејството, 463 милиони долари, дојдоа само од продажбата на токени World Liberty, вклучувајќи до 75 милиони долари од купувањето на токени од Aqua1. На својата веб-страница, World Liberty вели дека субјектот на Trump Organization добива 75% од приходите од продажбата на токените преку партнерство со World Liberty.

Семејството, исто така, заработило 336 милиони долари од продажбата на меме-монетата на Трамп наречена $TRUMP, според пресметките на Ројтерс, користејќи претпоставки потврдени од пет аналитичари. Поради недостатокот на транспарентност околу меме-монетата на Трамп, проценките за приходите за овие токени носат поголем степен на неизвесност од оние за продажбата на WLFI токени.

Еден од клучните наоди е масовната употреба на социјалните медиуми и онлајн заедниците за промоција на TrumpCoin и сродните токени. Влијателните лица, од кои некои се директно поврзани со кампањата на Трамп, беа инструментални во создавањето возбуда и зголемувањето на побарувачката, честопати без да ги откријат своите врски со проектот или шпекулативната природа на инвестицијата.

Оваа стратегија се покажа како исклучително ефикасна во мобилизирањето на лојалните поддржувачи кои го гледаат купувањето дигитални средства како начин за финансиска поддршка на поранешниот претседател.

Додека регулаторите ширум светот се борат да бидат во чекор со брзиот развој на крипто пазарот, се чини дека операциите на семејството Трамп вешто ја искористиле постојната неизвесност. Иако досега не се поднесени формални обвиненија, неколку поранешни вработени изразија загриженост за легалноста и етиката на одредени практики, особено непроѕирните механизми за финансирање и потенцијалот за манипулација на пазарот.

Тимот на Трамп ги негира сите обвинувања

Кога беше контактиран за коментар, портпаролот на Организацијата Трамп ги отфрли наодите како политички мотивиран напад.

„Семејството Трамп отсекогаш работело со најголем интегритет и транспарентност. Нашите потфати со дигитални средства се иновативни и целосно во согласност со сите важечки закони. Ова не е ништо повеќе од очаен обид да се поткопа континуираната популарност и влијание на претседателот Трамп.“

Сепак, експертите предупредуваат дека недостатокот на јасни правила за политичарите вклучени во крипто договори претставува значителен ризик.

„Потенцијалот за судир на интереси е огромен“, рече д-р Елена Петрова, професор по финансиска етика на Универзитетот во Лондон.

„Кога јавна личност, особено онаа со претседателски амбиции, е вклучена во промоција и профитирање од високо шпекулативни средства, тоа ги замаглува границите помеѓу политичката поддршка и финансиските совети, што потенцијално ги става инвеститорите во неволја.“