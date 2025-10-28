Кардиолозите објаснуваат како секојдневното пешачење влијае на крвниот притисок

Дали некогаш сте го почувствувале зуењето на вашиот паметен часовник како ве потсетува дека сè уште не сте ја достигнале вашата дневна цел за чекори? Од фитнес апликации до паметни уреди, целта од 10.000 чекори стана популарна референтна точка за здрав живот. Но, што навистина прави секојдневното одење за вашиот крвен притисок и дали тој број е навистина толку клучен, пишува EatingWell.

Кардиолозите објаснуваат како редовното одење, без оглед на темпото или растојанието, може да помогне во одржувањето на поздрав крвен притисок, што вели науката за идеалниот број чекори и како да ја воведете оваа здрава навика во вашиот секојдневен живот.

Го зајакнува срцето

Одењето е едноставна аеробна вежба која ја зголемува силата на срцето. „Посилното срце пумпа повеќе крв со помалку напор, што го намалува притисокот врз артериите“, вели кардиологот д-р Рајан К. Капл.

Ја подобрува еластичноста на крвните садови

Телото ослободува азотен оксид, кој ги шири крвните садови и го подобрува протокот на крв. Д-р Хани Демо наведува дека ова резултира со намалена артериска вкочанетост и понизок систолен крвен притисок.

Намалува стрес

„Брзото одење е моќна алатка за намалување на нивото на кортизол“, истакнува д-р Капле. Помалиот стрес автоматски се поврзува со помал ризик од висок крвен притисок.

Помага во регулирањето на телесната тежина

Докажано е дека губењето тежина и намалувањето на воспалението го намалуваат крвниот притисок. „Губењето дури и од 2 до 4,5 килограми може да направи голема разлика“, додава д-р Капле.

Се поставува прашањето дали 10 илјади чекори се секогаш одговорот, а кардиолозите се согласуваат: не мора. Тие истакнуваат дека само седум илјади чекори дневно се поврзани со 25 проценти помал ризик од срцеви заболувања. Додека секои дополнителни илјада чекори го намалуваат ризикот за околу 17 проценти. Најголемата придобивка за целокупното здравје (вклучувајќи ја и тежината) се постигнува со дневен број чекори помеѓу седум и десет илјади.

Покрај бројот на чекори, важна е и брзината на движење, побрзото и поинтензивното темпо носи подобри резултати. „Интензитетот е важен, но и вкупниот волумен – конзистентноста е клучна“, објаснува д-р Демо.

Д-р Хедер Шенкман завршува со советот: „Замислете 10.000 како амбициозна цел, но не и како цел „сè или ништо“.“

Како да го направите одењето навика?

Постојат неколку начини да го направите одењето дел од вашата дневна рутина:

-Започнете со мали чекори: 3 x 15 минути на ден е сосема доволно

-Пешачете каде што можете: Скали, паркинг, пауза за ручек

-Вклучете го одењето во вашата рутина (по работа, ручек или утринското кафе)

-Направете го забавно: Музика, подкасти, интересни рути

-Следете го бројот на чекори: Внимателноста ја зголемува мотивацијата

-Најдете партнер за одење

-Вклучете неколку поинтензивни прошетки неделно