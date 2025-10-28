Алгоритмите одлучуваат за вашиот кредит, работа и вашето здравје. Кој е одговорен кога AI ќе направи грешка?

Најголемите предизвици со кои се соочува вештачката интелигенција денес се контролата, разбирливоста и одговорноста. Системите стануваат сè посложени, а корисниците се сè помалку способни да разберат како тие функционираат, што може да има сериозни последици, предупредува експерт за вештачка интелигенција.

Во денешниот дигитализиран свет, вештачката интелигенција (AI) станува неизбежен дел од секојдневниот живот. Таа не само што го менува начинот на кој работиме, туку има и силно влијание врз пазарот на трудот, отворајќи голем број нови можности и предизвици. Во центарот на сите овие промени е сè уште човекот. ИТ експертите се меѓу најбараните и најплатените професионалци веќе некое време, но со големото влијание доаѓа и голема одговорност.

Технологиите што ги развиваме го обликуваат општеството, влијаат на животот на луѓето и го менуваат начинот на кој донесуваме одлуки. Затоа е важно оние што работат со вештачка интелигенција да ги разберат не само техничките аспекти, туку и етичките импликации од нивната работа.

Вештачката интелигенција стана невидлив, но сеприсутен слој на општеството: од медицината и транспортот до финансиите и образованието. Веќе не зборуваме за експерименти, туку за секојдневни процеси што користат алгоритми за оптимизирање на одлуките, автоматизирање на задачите и анализа на податоци во реално време.

Сепак, клучно е да се разбере дека вештачката интелигенција не е само технолошка алатка, туку трансформативна сила што го менува начинот на кој работиме, учиме и донесуваме одлуки.

Како што примената на вештачките системи станува сè поширока, важноста на етичката писменост на експертите што ги развиваат исто така расте.

-Технологијата не е неутрална, секој алгоритам ги одразува вредностите, предрасудите и одлуките на неговите креатори. Ако ИТ професионалец не го разбира поширокиот општествен контекст и етичките импликации на својата работа, тој може несвесно да произведе системи што дискриминираат, манипулираат или ја нарушуваат приватноста – предупредуваат експертите.

Секој што работи со вештачка интелигенција мора да има развиено барем основна етичка писменост: да го разбере влијанието на своите одлуки врз корисниците, општеството и животната средина. Етиката на технологијата треба да се интегрира во образовните програми бидејќи техничката извонредност без одговорност води до ненамерни последици. Во годините што доаѓаат, најголемата вредност нема да биде само во програмирањето, туку во разбирањето како технологијата влијае на луѓето и системите. Експертите што го развиваат ова пошироко разбирање стануваат лидери, а не само извршители. Таквите луѓе можат да управуваат со сложени системи, да донесуваат избалансирани одлуки и да градат доверба во технологијата.

Поради брзината на технолошкиот развој, тешко е да се предвиди иднината, но предизвиците се веќе присутни.

-Најголемите предизвици денес се контролата, разбирливоста и одговорноста. Системите со вештачка интелигенција стануваат сè посложени и автономни, а ние ја губиме способноста целосно да ги разбереме нивните одлуки. Ако не сме внимателни, би можеле да завршиме во ситуација каде што системите со вештачка интелигенција управуваат со важни аспекти од нашите животи, како што се финансиите или здравствената заштита, без ние да разбереме што се случува во позадина – предупредува експерт за вештачка интелигенција.

Друг голем предизвик е социјалната нееднаквост. Земјите, организациите и поединците без пристап до алатки за вештачка интелигенција ризикуваат експоненцијално да заостанат.

Решението се гледа во образованието, но не само техничко, туку и интердисциплинарно.

-Ни требаат експерти кои можат да ја поврзат технологијата со психологијата, етиката, економијата и управувањето со ризици, велат експертите.

Тие изразуваат загриженост за можноста алгоритмите сами да донесуваат одлуки за луѓето, на пример при вработување, кредитирање или здравствена заштита, без човечки увид и емпатија. Тој верува дека вештачката интелигенција мора да остане алатка за поддршка на човечката интелигенција, а не нејзина замена. Особено предупредуваат на трката во развојот на вештачката интелигенција, во која компаниите често преземаат ризици без доволно размислување.

Ќе биде интересно да се види колку всушност ќе се инсистира на нив или дали ќе бидат донекаде „опуштени“ под разни притисоци. Токму затоа, покрај регулативите, клучна улога играат етичките стандарди во професијата и личната одговорност на секој експерт што развива или користи алатки за вештачка интелигенција.

Кои вештини за вештачка интелигенција ќе бидат најбарани во иднина

Комбинација од техничка писменост и човечка интелигенција: способност за работа со податоци, но и емпатија, критичко размислување, креативност и комуникација. И, можеби најважно, љубопитност – заклучуваат експертите.

Тие ги советуваат младите постојано да учат и да не се плашат од филозофските и општествените прашања: што прави вештачката интелигенција со нашето општество, што значи одговорност, како изгледа еден фер систем… Во светот на вештачката интелигенција, најголемата конкурентска предност би можела да биде човештвото.