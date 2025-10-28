Ifo: Малку посветло расположение во германската економија

Расположението во германската економија неочекувано значително се подобри во октомври, повеќе поради очекувањата отколку поради моменталната состојба, соопшти економскиот институт Ifo во понеделник.

Таканаречениот барометар за деловна клима се зголеми за 0,7 поени во однос на претходниот месец, на 88,4. Тоа е повеќе отколку што очекуваа економистите, пишува агенцијата Dpa.

Иако повеќето од приближно 9.000 домашни компании што ги анкетира Ifo секој месец пријавуваат лоши резултати, значаен дел очекува подобрување во следните неколку месеци.

„Економијата продолжува да се надева дека следната година ќе донесе пресврт“, рече претседателот на Ifo, Клеменс Фист, на презентацијата на извештајот.

Германија ги заврши претходните две години во рецесија, а и оваа година се бори да постигне дури и минимален раст.

По активности, очекувањата значително се подобрија во трговијата и преработувачката индустрија, додека услужниот сектор позитивно ја оцени и моменталната состојба и очекувањата.

Климата ја расипува песимизмот во градежниот сектор, кој добива сè помалку нови работни места. „Недостатокот на нарачки останува централен проблем во индустријата“, се вели во извештајот на Ifo.

Во спротивно, кога барометарот на Ifo е на 100 поени, тоа сигнализира непроменета ситуација, сè погоре укажува на позитивна ситуација и очекувања, а под е негативно.

Ова значи дека дури и со октомвриската доза на оптимизам, тие сè уште се длабоко песимистички.