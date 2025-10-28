ПочетнаКОМПАНИИИлон Маск ја напушта Тесла?
Илон Маск ја напушта Тесла?

Илон Маск би можел да се повлече од функцијата извршен директор на Тесла ако неговиот предложен пакет компензации од 1 трилион долари не биде одобрен, предупреди претседателката на одборот, Робин Денхолм, во писмо до акционерите вчера.

Предупредувањето доаѓа пред годишниот состанок на акционерите на 6 ноември, бидејќи одборот на Тесла се соочува со зголемени критики дека не дејствува во најдобар интерес на акционерите. Експертите за корпоративно управување и активистичките групи ја доведуваат во прашање независноста на одборот и надзорот врз влијанието на Маск, објави Ројтерс.

Денхолм изјави дека предложениот план базиран на перформанси е дизајниран да го задржи и мотивира Маск да продолжи да ја води Тесла најмалку во следните седум и пол години. Неговото лидерство, нагласи таа, е „клучно за успехот на компанијата“, предупредувајќи дека без соодветен систем за стимулации, Тесла би можела да ја изгуби својата „енергија, талент и визија“.

Според неа, улогата на Маск е клучна бидејќи Тесла има за цел да стане глобален лидер во областа на вештачката интелигенција и автономната технологија.

Предложениот пакет вклучува 12 транши акции поврзани со исклучително амбициозни цели, вклучувајќи пазарна капитализација од 8,5 трилиони долари и напредок во автономното возење и роботиката.

Во писмото се промовира пакетот како начин за усогласување на интересите на Маск со долгорочниот раст и вредноста за акционерите, и се повикуваат инвеститорите повторно да ги изберат тројцата долгогодишни директори кои тесно соработувале со него. Управниот одбор на Тесла е под лупа со години поради тоа што е премногу близок до Маск, а претходно оваа година судот во Делавер го поништи неговиот план за плати за 2018 година, пресудувајќи дека бил неправилно одобрен и преговаран од директори кои не биле целосно ангажирани.

