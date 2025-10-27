„Blackstone“ објави скок на профитот од 48%, поттикнат од протокот на зделки

Најголемиот светски менаџер на алтернативни средства „Blackstone“ испрати најсилен сигнал досега дека протокот на зделки се забрзува.

Добивката за распределба на компанијата скокна за 48% во третиот квартал, поттикната од одлуката на единицата за приватен капитал да се повлече од разни потфати, објави „Bloomberg“.

Добивката достигна 1,89 милијарди долари, или 1,52 долари по акција, надминувајќи ја пазарната проценка од 1,22 долари по акција.

„Браната на зделките конечно се крши“, рече претседателот Џон Греј.

„Blackstone“, кој управува со средства од 1,2 трилиони долари, објави прилив од повеќе од 50 милијарди долари. Кредитните и осигурителните бизниси на групата, најголемите според средствата, придонесоа за силните перформанси.

Греј им се придружува на другите директори за приватно кредитирање кои се спротивставија на неодамнешните коментари на главниот извршен директор на „JPMorgan Chase & Co“, Џејми Дајмон, кој посочи дека неодамнешното пропаѓање на банкарскиот сектор околу компанијата за хипотекарни автокредити „Tricolor Holdings“ е предвесник на пошироки проблеми.

„Кога ќе видите една лебарка, веројатно има многу повеќе“, рече Дајмон минатата недела, забелешка што некои небанкарски конкуренти ја сфатија како навреда.

„Поврзувањето на неколку проблематични финансирања предводени од банки со даватели на приватни кредити изгледа нереално. Навистина не ја разбираме врската“, рече Греј.

Приходите на „Blackstone“ од продажба на инвестиции речиси се дуплираа во третиот квартал во однос на претходната година.

Управувачот со средства, првиот голем играч во секторот што извести оваа сезона, е најголемиот сопственик на комерцијални недвижности, гигант за кредитирање и голем распределител на хеџ фондови.

Серијата излегувања од гранката за приватен капитал ги ублажија пригушените приноси од недвижности. Закрепнувањето сигнализира дека ерата на опаѓање на проценките и повисоки трошоци за финансирање завршува. Бумот на вештачката интелигенција и очекувањата дека Федералните резерви ќе продолжат да ги намалуваат каматните стапки го поттикнуваат оптимизмот.

Но, пониските каматни стапки се меч со две острици за „Blackstone“, намалувајќи ја неговата способност да наплаќа повисоки такси на заемопримачите за кредити со флуктуирачка каматна стапка.

Најдобро остварената област во портфолиото на „Blackstone“ во третиот квартал беше инфраструктурата, која врати 5,2% на фирмата. „Blackstone“ се обложува многу на центри за податоци, енергија и електрична мрежа – области кои би можеле да се покажат како главни двигатели на вештачката интелигенција.

„За разлика од бумот на дот-ком компаниите од почетокот на 2000-тите, компаниите што ја водат оваа ера се, во најголем дел, многу профитабилни, со голема капитализација и беспрекорни биланси на состојба“, нагласува Греј.