„Instagram“ конечно ја добива функцијата што сите ја сакаат

„Instagram“ конечно ги послуша своите корисници: популарната социјална мрежа воведува нова функција „Watch History“, која ви овозможува да ги видите сите видеа од „Reels“ што претходно сте ги гледале, дури и ако не сте ги лајкнале, зачувале или споделиле.

Досега, ако случајно сте разгледувале нешто преку интересно видео од „Reels“ и сте заборавиле да го зачувате, беше речиси невозможно повторно да го пронајдете. Новата функција го решава тој проблем.

Како што објаснува извршниот директор на „Instagram“, Адам Мозери, многу корисници барале начин да ги пронајдат „Reels“ што претходно ги гледале, но не ги зачувале, а оваа функција е директен одговор на тие барања.

Функцијата „Watch History“ ќе биде достапна во делот „Your Activity“. За да пристапите до неа, треба да го отворите вашиот профил, да ги допрете трите реда во горниот десен агол, потоа да изберете „Your Activity“ и да ја пронајдете „Watch History“.

Корисниците ќе можат да ги видат сите претходно гледани клипови од „Reels“ подредени хронолошки, како и да ги сортираат според времето на гледање или авторот. Тие исто така ќе можат да избришат поединечни ставки или целата нивна историја одеднаш.

Новата функција се воведува постепено и треба да биде достапна за сите корисници ширум светот во наредните недели. Со овој потег, „Instagram“ го следи трендот што „TikTok“ веќе го воведе, но со дополнителни можности за филтрирање и управување со историјата на прегледување, давајќи им на корисниците поголема контрола врз прегледувањето на содржината.