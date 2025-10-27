Од нив купувавме телевизори, касетофони, калкулатори, а сега и автомобили (ФОТО+ВИДЕО)

ПочетнаАВТОБИЗОд нив купувавме телевизори, касетофони, калкулатори, а сега и автомобили (ФОТО+ВИДЕО)
Уште еден јапонски електронски гигант влегува во автомобилската индустрија. Компанијата што ја цениме по своите телевизори, видеорекордери и микробранови печки сега привлекува внимание со нов автомобил.

Најновата верзија на концептот „Sharp LDK+“ доаѓа со помали, покласични пропорции и нуди ентериер во стилот на дневна соба, со ротирачко седиште и домашен проектор.

Овој електричен миниван дели платформа со „Foxconn Model A“, кој се очекува да се појави на пазарот во 2027-ма година.

Од домашни апарати до автомобили

Јапонскиот технолошки гигант сега сериозно влегува во светот на автомобилите, потпирајќи се на силата на „Foxconn“ во истражувањето и производството.

Најновиот резултат од таа соработка е многу поразвиена верзија на електричниот концепт „LDK+“, кој ќе ја има својата премиера на крајот од месецот на Јапонскиот саем за мобилност.

Дизајн поблиску до производство

Во споредба со прототипот прикажан минатата година, новиот „LDK+“ изгледа многу поблиску до производство.

Пропорциите сега се во согласност со класичните миниван возила, а претходниот дизајн со поместена кабина напред е напуштен.

Предниот дел е поизразен, со LED светла со целосна ширина интегрирани во затворена решетка со логото на „Sharp“. Иако дизајнот изгледа едноставен, двобојната каросерија додава допир на модерна елеганција и го прави автомобилот попривлечен од порано.

Миниванот има лизгачки врати, вертикално исечен заден дел, како и класични огледала и рачки на вратите, што сугерира дека се приближува кон фазата на сериско производство.

Внатрешност слична на дневна соба

„Sharp“ го замислува „LDK+“ како „продолжение на дневната соба“ кога возилото е во мирување. Иако 65-инчниот екран од претходниот концепт е исчезнат, новата верзија нуди проектор и екран што се спушта над задната клупа, што го претвора ентериерот во мобилно кино или канцеларија на тркала.

Технологија што ги поврзува домот и автомобилот

„LDK+“ ја користи платформата „AIoT“ на „Sharp“ што им овозможува на возилата да се поврзуваат со домашни апарати како што се клима уреди, машини за перење и паметни фрижидери.

Системот користи вештачка интелигенција за да ги учи навиките на корисниците и поддржува функционалност „V2H“ (Vehicle-to-Home), интеграција со соларни панели и системи за домашни батерии.

Технологијата на „Foxconn

„Sharp LDK+“ ја дели својата основа со миниванот „Foxconn Model A“, кој беше претставен минатата година како концепт со модуларен ентериер и екстериер што може да се прилагоди за деловна или приватна употреба.

Иако техничките спецификации на електричниот погон и батеријата сè уште не се објавени, се очекува „Sharp“ да ги преземе од „Model A“. Миниванот „Foxconn“ треба да пристигне на јапонските патишта на почетокот на 2027-ма година, по што ќе следи лансирање во регионот на АСЕАН.

„Sharp“ сè уште не откри кога и каде планира да ја лансира својата верзија, но повеќе информации се очекуваат до крајот на месецот, по официјалната презентација во Токио.

