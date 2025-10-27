Лекарите предупредуваат: Најчестата грешка која ја правите при лекување на настинка, всушност ги влошува симптомите

Доколку вие или некој во вашата околина има настинка овие денови, ќе ве потсетиме на најчестата грешка во лекувањето што може да го продолжи времетраењето на болеста.

Сите знаеме дека есента е период кога болестите се шират многу брзо. Ако имате впечаток дека сè повеќе луѓе околу вас кашлаат, не се лажете. Симптомите на настинка вклучуваат кивање, течење на носот, главоболка, болно грло, кашлица и затнат нос. Обично овие симптоми траат околу една недела, што е доста долго време за да се чувствувате лошо.

Веројатно имате неколку основни начини за ублажување на симптомите на настинка. Можеби тоа е супа, лек што се продава без рецепт за кој сте сигурни дека делува, или можеби само чекате да помине. Постојат многу популарни методи за настинка, но има еден што лекарите особено не го препорачуваат, бидејќи прекумерното потпирање на него може да биде контрапродуктивно.

Еден од најчестите лекови што луѓето ги користат се спрејовите за нос што се продаваат без рецепт за деконгестиви. Д-р Вонтрел Раундтри вели дека овие спрејови можат да бидат ефикасни ако се користат правилно.

„Деконгестивните спрејови за нос можат привремено да го ублажат затнатиот нос, што е еден од најчестите и непријатни симптоми на настинка. Овие спрејови делуваат со стеснување на крвните садови во носните патишта, помагајќи да се отворат дишните патишта и олеснувајќи го дишењето“, објаснува д-р Раундтри, додавајќи дека иако спрејот не го скратува времетраењето на настинката, тој обезбедува олеснување што овозможува спиење, што е клучно за закрепнување.

За жал, прекумерната употреба на спрејови за нос може да биде контрапродуктивна.

„Пречестото користење на спрејот или повеќе од три последователни дена всушност може да ја влоши затнатоста. Тоа се нарекува ефект на враќање – носните патишта стануваат зависни од спрејот за да останат отворени, а кога ќе престанете да го користите, затнатоста се враќа уште полошо“, предупредува д-р Раундтри.

Кога ова ќе се случи, може да се создаде маѓепсан круг каде што лицето чувствува потреба почесто да го користи спрејот, што всушност го влошува проблемот.

„Долгорочната прекумерна употреба може да предизвика иритација, сувост или често крварење од носот“, додава д-р Раундтри.

Ако забележите дека застојот брзо се враќа по секоја употреба или чувствувате потреба да го користите спрејот почесто, само за да дишете нормално, ова се јасни знаци на прекумерна употреба.

„Некои луѓе може да имаат хроничен затнатост која не се подобрува, дури и кога продолжуваат да го користат спрејот. Во тие случаи, најдобро е постепено да престанете да го користите и да се консултирате со лекар за други опции за лекување“, советува д-р Раундтри.

Правилна употреба на спрејови за нос и други начини за ублажување на симптомите

Д-р Асма Тахир вели дека деконгестантните спрејови за нос често се користат и за ублажување на алергиите, кои се исто така чести во ова време од годината. Без разлика дали се користат за алергии или настинка, важно е да не го насочувате спрејот кон носната преграда.

„Насочете го малку нанадвор за да избегнете иритација или крварење од носот“, советува таа.

Кога се користи, главата треба да биде исправена, а потоа малку навалена назад, што му помага на лекот да тече низ грлото.

„Само нежно вдишете. Длабоките вдишувања го влечат лекот од местото каде што треба да делува“, објаснува д-р Тахир.

По нанесувањето, носот не треба веднаш да се брише за да остане лекот на место. Исто така, тој предупредува да не се дели спрејот со други за да се избегне ширење на бактерии.

Двајцата експерти истакнуваат дека постојат и други начини за ублажување на симптомите на настинка или алергија. За настинка, д-р Раундтри препорачува испирање на носот со солена вода, што помага да се одржат носните патишта влажни и ги ублажува симптомите. Тој додава дека соодветната хидратација, употребата на овлажнувач и топлата бања или туш исто така помагаат. Сепак, најдобриот лек за настинка, е одморот.

„Колку сте подобро одморени, толку подобро телото има шанса брзо да се опорави“, објаснува тој.

За алергии, д-р Тахир советува да се држат прозорците и вратите затворени за време на сезоната на полен.

„За да избегнете полен, знајте на кој полен сте чувствителни и следете го неговото ниво. Во пролет и лето, за време на сезоната на полен на дрвјата и тревите, нивоата се највисоки навечер. Кон крајот на летото и почетокот на есента, за време на сезоната на амброзија, нивоата се највисоки наутро“, објаснува тој.

Тој додава дека користењето на одвлажнувач и чистењето на филтерот може да помогне во намалувањето на прашината, мувлата, прашински грини и алергени во домот. Назалните спрејови можат да бидат корисни, но само ако се користат правилно.

„Назалните спрејови можат да бидат корисни ако се користат правилно и умерено, но тие не се наменети за долготрајна употреба. Ако симптомите траат подолго од седум до десет дена или се влошат, задолжително консултирајте се со лекар за да се исклучи инфекција на синусите или друга причина“, заклучува д-р Раундтри.

Кога станува збор за назални спрејови, фразата „само умерено“ навистина важи.