ЗДРАВЈЕ

Подварок од кисела зелка потпечен во рерна кој го зајакнува имунитетот

подварок зелка

Топлите оброци кои се вкусни и добри за нашето варење се еден од приоритетите кога станува збор за исхраната во текот на есента и зимата – бидејќи сакаме да го зачуваме нашиот имунитет. Киселата зелка е ферментиран производ и како таква е корисна за нашата цревна микрофлора.

Таа е извор на пробиотици, влакна и витамин Ц, комбинација која е многу важна за зајакнување на имунитетот, особено кога ни недостасува свеж зеленчук и овошје во постудените месеци од годината. Освен што е редовен прилог, киселата зелка може да се користи во разни рецепти, а особено ни се допаѓаат традиционалните.

Еден од нив е подварок кој се динста и пече во рерна, а на него се додаваат парчиња месо.

Додека зелката обезбедува влакна, месото ни обезбедува квалитетни протеини. Постои и посна верзија без месо, а можете да се инспирирате од некои од предложените рецепти.

Подварак од кисела зелка потпечен во рерна

Овој едноставен рецепт е идеален и кога мора да ги потрошите намирниците.

Состојки:

1 кг кисела зелка
1 црвен кромид
2 чешниња лук
100 г чадена сланина
1 лажичка мелена црвена пиперка
1 ловоров лист
црн пипер
сол
2 лажици свинска маст или масло.

Подготовка

1.Исечкајте го црвениот кромид и пропржете го во тава во маст или масло заедно со сланината.

2.Потоа додадете ја киселата зелка, ловоровиот лист, лукот и пиперката и динстајте околу 20 минути, додавајќи вода.

3.Префрлете го јадењето во плех за печење и печете 45 минути на 180 °C додека не се формира кора.

4.Кога јадењето ќе се испече, послужете го со домашен леб.

