Трамп: Путин треба да ја заврши војната во Украина, наместо да тестира ракети

Американскиот претседател Доналд Трамп во понеделник изјави дека најавата на неговиот руски колега Владимир Путин за тестирање на крстосувачка ракета со нуклеарен погон „не е соодветна“.

-Војната во Украина треба да заврши. Војната што требаше да трае една недела наскоро е во својата четврта година. Тоа е она што треба да го правите наместо да тестирате ракети – им рече Трамп на новинарите во претседателскиот авион Ер Форс Уан.

Путин објави дека Русија успешно ја тестирала својата крстосувачка ракета со нуклеарен погон Буревестник, оружје за кое Москва тврди дека може да го избегне секој одбранбен систем, и дека ќе се движи кон распоредување на оружјето.

Водечкиот руски генерал Валериј Герасимов, началник на Генералштабот на руските вооружени сили, му рече на Путин дека ракетата прелетала 14.000 километри и била во воздух околу 15 часа кога била тестирана на 21 октомври.

Русија тврди дека 9M730 Буревестник – кој НАТО го нарекува SSC-X-9 Skyfall – е „непобедлив“ за сегашната и идната ракетна одбрана, со речиси неограничен дострел и непредвидлива патека на летот.

-Тоа е уникатно оружје што никој друг во светот го нема – рече Путин, облечен во камуфлажна униформа на состанокот во командниот пункт со генералите што ја надгледуваат војната во Украина, во коментарите објавени од Кремљ во неделата.

Путин рече дека некои руски експерти еднаш му рекле дека е малку веројатно дека оружјето некогаш ќе биде употребено, но сега, рече тој, неговото „клучно тестирање“ е завршено.

Тој му рече на Герасимов дека Русија мора да разбере како да класифицира оружје и да ја подготви инфраструктурата за распоредување на Буревестници.

Герасимов рече дека ракетата била насочена кон нуклеарен погон и дека овој тест е различен бидејќи летал на толку голема далечина, иако дострелот е во суштина неограничен. Тој рече дека може да ја победи секоја ракетна одбрана.

Во среда, Путин надгледуваше тест на руските стратешки нуклеарни сили на копно, море и воздух за да ја обучи нивната подготвеност и командна структура.

-Таканаречената модерност на нашите сили за нуклеарно одвраќање е на највисоко ниво, повисока од која било друга нуклеарна сила – рече Путин.

Русија и Соединетите Американски Држави заедно имаат околу 87 проценти од глобалните залихи на нуклеарно оружје – доволно за да го уништат светот многу пати. Русија има 5.459 нуклеарни боеви глави, додека Соединетите Американски Држави имаат 5.177, според Федерацијата на американски научници (FAS).

-Стратешките сили се способни целосно да ја обезбедат националната безбедност на Руската Федерација и федералните држави – рече Путин, според Ројтерс.