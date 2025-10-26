Дубаи е најпосакуваниот град во светот за дигитални номади на извршни позиции

Дубаи е најдоброто место во светот за раководители за работа од далечина трета година по ред, според „Executive Nomad Index“ на „Savills“.

Како и претходната година, Абу Даби го освои второто место, задржувајќи го своето водство на Блискиот Исток пред водечкиот европски град на рангирањето, Малага.

Индексот оценува 30 дестинации во однос на нивната привлечност и пристапност за работници и раководители кои работат од далечина подолг период. Секој град е оценет врз основа на брзината на интернетот, воздушната поврзаност, климатската стабилност, најдобрите кирии за домување и целокупниот квалитет на живот. Резултатите потоа се комбинираат за да се добие целокупен ранг.

Првите пет остануваат непроменети

Дубаи и Абу Даби продолжуваат да го водат индексот оваа година, задржувајќи го првото и второто место соодветно втора година по ред.

Првото место на Дубаи се должи на неговата мрежа на летови, додека Абу Даби има највисок резултат за брзина на интернет.

„ОАЕ продолжуваат да го испорачуваат она што го бараат денешните мобилни работници“, вели Ендру Камингс, раководител на станбената анализа за Блискиот Исток во „Savills“.

„Додадете на тоа сончево време преку целата година, првокласен сместувачки капацитет, пристап до висококвалитетни училишта и болници и лесно е да се види зошто регионот продолжува да биде лидер во изборот на номади за извршни позиции“, додава тој.

Другите три града во првите пет – Малага, Мајами и Лисабон – исто така ги задржуваат своите позиции. Заедно со Палма де Мајорка и Барселона, кои се наоѓаат на шестото и седмото место, соодветно, тие се крајбрежни градови кои нудат и сончево време и привлечна деловна клима.

Барбадос, Окленд и Алгарве ги комплетираат првите десет на индексот.

Дестинации во развој

Новите градови во индексот „Savills 2025“ го вклучуваат Токио на 11-то место, Окленд на 9-то, Крит на 15-то, Ванкувер на 18-то и Берлин на 28-мо.

Технологијата им овозможува на многу основачи и директори на бизниси да ја работат својата работа од каде било. Дигиталните номади, кои се типично млади, бараат висок квалитет на живот, со барања кои вклучуваат топла клима и гостопримливи култури. Тие обично патуваат со своите семејства и им даваат приоритет на образованието и здравствената заштита, забележува „Savills“.

Извршните номади обично изнајмуваат пространи домови во близина на погодности. Цените за изнајмување на највисоки цени низ 30-те дестинации вклучени во индексот се зголемија во просек за 2,9% оваа година, што го одразува континуираниот интерес на номадите.

„Пејзажот на номадското лидерство се менува. Пазарите создаваат нови стратегии за привлекување дигитални номади и лидери“, вели Келси Селерс, заменик-директор за глобална аналитика во „Savills“.

„Две нови земји во нашиот индекс – Канада и Нов Зеланд – не нудат специфични визи за дигитални номади, туку долгорочни визи за посетители кои се изменети за да овозможат целосна работа од далечина за време на престојот на поединецот“, додава таа.

Програмите за виза за дигитални номади остануваат клучни за привлекување работници. Откако Естонија ја започна првата таква програма во 2020-та година, 67 земји сега нудат некаков вид виза за работа од далечина. Но, растот на новите програми почнува да забавува, а некои клучни локации, како што се Бермудите, целосно ги прекинаа своите визни програми, забележува „Savills“.