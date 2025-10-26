„Michelin“ очекува тешка 2026-та поради проблемите во Северна Америка

„Michelin“ очекува тешкотиите во Северна Америка да продолжат следната година, а производителот на гуми предупредува дека нема да ја достигне својата цел за профит за 2026-та година.

Иако оперативната добивка следната година ќе ја надмине 2025-та година, „Michelin“ нема да ја достигне својата претходна цел од повеќе од 4,2 милијарди евра.

Француската компанија, исто така, ја намали својата претходна цел за маржа од 14% за 2026-та година, ветувајќи дека ќе даде повеќе детали за своите амбиции во февруари.

Ова е нов удар за „Michelin“, кој минатата недела ја намали прогнозата за профит и проценката за слободниот паричен тек за 2025-та година, наведувајќи пад на продажбата во Северна Америка.

Се очекува американските царини да го чинат „Michelin“ околу 500 милиони евра оваа и следната година, изјави за новинарите главниот финансиски директор Ив Шапо. Забавувањето на сообраќајот на камиони во САД, кое влијае на побарувачката за гуми за камиони, може да укаже на „економија која не се справува толку добро“, предупреди тој.

„Зголемената конкуренција од поевтините кинески гуми го отежнува пренесувањето на трошоците од повисоките тарифи на клиентите. Постои ограничување колку може да издржи пазарот“, рече Шапо.

Продажбата на групацијата во третиот квартал се намали на годишно ниво во она што компанијата го опиша како предизвикувачка средина која „храни пожестока конкуренција“.

Закрепнувањето на кинескиот пазар беше неутрализирано од забавувањето во Северна Америка.