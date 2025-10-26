Германија се соочува со буџетски дефицит и покрај подобрените прогнози за даночните приходи

Германија се соочува со буџетски дефицит од над 140 милијарди евра до 2029-та година, а министерствата ќе мора да направат намалувања на трошоците и покрај прогнозите за даночни приходи повисоки од очекуваните во истиот период, изјави министерот за финансии Ларс Клингбеил.

Владата на канцеларот Фридрих Мерц во март поддржа план за трошење од 500 милијарди евра за да се поттикне растот во економијата погодена од пандемијата и руската инвазија на Украина, но исто така покрена прашања за тоа како ќе се финансира.

Се очекува планот да донесе 33,6 милијарди евра повеќе даночни приходи во 2025-2029 година отколку што претходно се предвидуваше, откако даночниот совет ја ревидираше својата прогноза за вкупните даночни приходи на 0,7% повисоки на 5,17 трилиони евра за периодот.

Пооптимистичката проценка на даноците ќе го намали буџетскиот јаз во 2027-ма година за 7-8 милиони евра, претходно проценети на околу 30 милијарди евра.

Сепак, буџетот за 2028-ма година сè уште се соочува со недостиг од околу 60 милијарди евра, а буџетскиот дефицит за 2029-та година е над 60 милијарди евра, изјави државниот секретар одговорен за буџетот на прес-конференција.

„Во однос на буџетските дефицити од 2027-ма година па натаму, ќе продолжиме да следиме строг курс на консолидација, ќе продолжиме да бараме од сите министри да прават намалувања“, рече Клингбеил на истиот брифинг.

Министерот вети дека лидерите на партиите во владејачката коалиција ќе презентираат пакет околу почетокот на следната година со планови за затворање на постојниот фискален дефицит до 2029-та година.

Клингеил рече дека зголемувањето на даночните приходи одразува попозитивни изгледи за економијата.

Во мај, неговите прогнози беа намалени за 81,2 милијарди евра поради економското забавување и намалувањето на даноците.

Најголемата економија во Европа се намали втора година по ред во 2024-та година, станувајќи единствената економија на Г-7 што не успеа да расте во последните две години.

Но, владата, која очекува раст од само 0,2 проценти оваа година, предвидува дека економијата ќе се опорави на 1,3 проценти следната година и 1,4 проценти во 2027-ма година, поддржана од владините трошоци.