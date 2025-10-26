„Alfa Romeo“ ги враќа своите „најлуди“ автомобили од мртвите

Додека ги чекаме следните генерации „Alfa Romeo Giulia“ и „Stelvio“ конечно да го имаат своето деби, „Stellantis“ одлучи да ги промени плановите, продолжувајќи го производството на сегашните модели до крајот на 2027-ма година, одложувајќи го доаѓањето на нивните наследници.

И тоа е само половина од приказната. Покрај редовните верзии, брендот планира да ги оживее прекинатите модели „Quadrifoglio“ и одлучи да не се впушта во поголеми сегменти на автомобили – потег што не е изненадувачки, со оглед на тоа што секој извршен директор на „Alfa“ во последните две децении ветувал голем седан и SUV, но никогаш не го исполнил.

Големата „Alfa“ е мртва

Извршниот директор на „Alfa Romeo“, Санто Фичили, треба да претстави ревидиран план во првата половина од 2026-та година. Пред тоа, тој даде неколку навестувања за „Automotive News“.

Фичили потврди дека „Alfa Romeо“ ќе се фокусира на малите (Junior), компактните (Tonale) и средните (Giulia/Stelvio) сегменти, нагласувајќи дека големите автомобили едноставно „не се територија на брендот“.

Ова означува значајна промена од плановите на претходниот извршен директор Жан-Филип Импарато, кој сакаше голем теренец со целосно електричен погонски склоп.

Планираниот врвен модел требаше да ја користи механичката платформа „STLA Large“ на „Stellantis“ и да пристигне во 2027-ма година, а првенствено ќе биде насочен кон северноамериканскиот и евентуално кинескиот пазар.

Сепак, новиот менаџмент се чини дека е помалку заинтересиран да се натпреварува со „BMW“, „Mercedes“ и „Audi“ во сегментот на големи електрични возила.

Наместо тоа, одложените наследници на „Giulia“ и „Stelvio“ ќе останат на врвот на гамата на „Alfa Romeo“.

Врз основа на платформата „STLA Medium“, тие ќе бидат достапни и со хибридни и со целосно електрични погонски склопови.

Враќањето на детелината со четири листа

Кратко откако светот се збогуваше со верзиите „Quadrifoglio“ на „Giulia“ и „Stelvio“, двата модели веќе се подготвуваат за враќање.

Жил Тилстон, генерален директор на „Alfa Romeo UK“, изјави за „Autocar“ дека производството на „Giulia“ и „Stelvio Quadrifoglio“ ќе продолжи во април 2026-та година.

Тилстон рече дека погонскиот склоп ќе биде „во суштина ист“, сугерирајќи дека двата модели ќе го задржат неелектрифицираниот двоен турбо 2,9-литарски V6 мотор под хаубата.

Моторот може да бара мали измени за да ги исполни стандардите за емисии на „Euro 7“, иако не се очекуваат значителни промени во перформансите.

Тој „V6“ мотор развиваше до 520 ks (383 kW) во специјалните изданија „Quadrifoglio“, и до 540 ks (397 kW) во ограниченото издание „Giulia GTA“ и „GTAm“.

Претходните извештаи сугерираа дека „Alfa Romeo“ размислува за верзии со мотор со внатрешно согорување и електрични верзии за идните модели „Quadrifoglio“.