Вечерва го поместуваме часовникот: Започнува зимското сметање на времето, можете да спиете подолго

Вечерва се префрламе на зимско сметање на времето. Есенското поместување ќе ни донесе еден дополнителен час сон.

Во ноќта помеѓу сабота, 25 октомври, кон недела, 26 октомври 2025 година, повторно ќе се префрлиме на зимско сметање на времето. Точно во 3:00 часот наутро, стрелките на часовникот ќе се поместат еден час назад, на 2:00 часот наутро, со што официјално завршува летото и започнува зимското, или стандардното време.

Ефектот од поместувањето на часовникот врз здравјето и безбедноста

Експертите предупредуваат дека поместувањето на часовникот двапати годишно го нарушува нашиот внатрешен биолошки часовник, познат како циркадијален ритам. Ова може да доведе до голем број проблеми:

Нарушувања на сонот: Недостаток на сон, чувство на исцрпеност и намалена продуктивност се вообичаени во неделите по промената.

Кардиоваскуларни ризици: Бројни студии го поврзаа пролетниот премин кон летното сметање на времето со мало, но статистички значајно зголемување на ризикот од срцев удар и мозочен удар.

Ментално здравје: Есенското враќање на стандардното време и пократките денови се поврзани со зголемени стапки на дијагнози за депресија.

Сообраќајни несреќи: Една недела по пролетната промена на часовникот, има зголемување на бројот на сообраќајни несреќи, што се припишува на заморот на возачите.