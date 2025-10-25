Викенд хороскоп 25-26.10.2025

Овен (21.03 – 20.04)

Ви се закануваат агресии, но засега ќе успевате да ги избегнете кавгите со околината особено со колегите и претпоставените. Ќе бидете нервозни и вашите потези нема да даваат најдобри резултати. Емоционалниот живот ви е пријатен и хармоничен.

Бик (21.04 – 21.05)

Не располагате со многу енергија, и доста сте нервозни. За подолгорочни планови не размислувајте, подобро е да се занимавате само со моменталната состојба, настојувајќи во најголема мера да искористите се што е во неа добро.

Близнаци (22.05 – 22.06)

Викендот пред вас нема да ви ви донесе некои позначајни новини во вашиот живот. Ќе морате главно сами вашето слободно време да го направите што поинтересно. Имате можности да ги искористите вашите фантазии и креативност. Одлично го чувате мирот во рамките на љубовната врска.

Рак (22.06 – 22.07)

Ве очекуваат некои непријатностите кои можат да бидат поврзани со судски спорови. Викендот не е погоден за започнување на некои поголеми работи, бидејќи ќе делувате под влијание на негативните емоции. Финасиската ситуација ќе ви задава грижи.

Лав (23.07 – 22.08)

Новите работни можности поврзани со образование, медиуми или промена на средината ви поставуваат прашања кои се однесуваат на иднината на вашиот приватен живот. Ако сакате да ги следите вашите цели потребни ви се одредени прилагодувања.

Девица (23.08 – 22.09)

Дел од планетите ви се наклонети но истовремено трпите и влијание на другите планети кои ви ги отежнуваат вашите постапки. Со околината нема да имате никакви проблеми, а особено ќе се сложувате со вашите претпоставени. Некои долготрјани проблеми ќе се активираат и ќе ве присилуваат на потези кои нема да бидат пријатни за вас.

Вага (23.09 – 22.10)

Оние кои се во брак или во стабилна врска ги очекуваат расправии. Работите брзо можат да се доведат во ред доколку бидете подготвени отворено да го изразите тоа што ве прави незадоволни. Вашата потреба да ги потискате проблемите и ситуацијата да ја прикажувате во розова боја може да биде многу штетна врз вашата љубов.

Шкорпија (23.10 – 21.11)

Стрелец (22.11 – 21.12)

Во следните неколку дена ќе имате мотиви и енергија да започнете со реализација на планови и идеи кои ги имате доста долго во умот и чија реализација секако ќе ви предизвика доста задоволства и среќа. Имате енергија и успешноста е правопропорционална со мотивите кои ве туркаат напред.

Јарец (22.12 – 20.01)

Без некои поголеми промени во однос на изминатата недела. Ве советуваме да не сметате на пријателства и да не верувате премногу секому, бидејќи можат да ве предадат и оние во чија лојалност сте биле сигурни. Најдобро би било да одложите некои важни работи.

Водолија (21.01 – 19.02)

Подгответе се однапред викендов ве очекува многу работа. Ако не можете сами побарајте некој кој ќе ви помогне. Не дозволувајте некој злобен колега да ви ги расипе вашите работни планови. Во љубовниот живот не ги ги сокривајте емоциите

Риби (20.02 – 20.03)

Посветете му повеќе внимание на семејството, особено на децата или внучињата ако ги имате. Ќе бидете посреќни и поздрави. Ќе функционирате под влијание на радосни вести и пријатни изненадувања. На професионален план некој ваш соработник ќе ви помогне да преминете во акција и да ја повратите загубената сигурност и надеж.