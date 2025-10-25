ПочетнаХОРОСКОПВикенд хороскоп 25-26.10.2025
ХОРОСКОП

Викенд хороскоп 25-26.10.2025

60
хороскоп
oven1

Овен (21.03 – 20.04)

     Добивајте вести на Viber     

Ви се закануваат агресии, но засега ќе успевате да ги избегнете кавгите со околината особено со колегите и претпоставените. Ќе бидете нервозни и вашите потези нема да даваат најдобри резултати. Емоционалниот живот ви е пријатен и хармоничен.

bik1

Бик (21.04 – 21.05)

Не располагате со многу енергија, и доста сте нервозни. За подолгорочни планови не размислувајте, подобро е да се занимавате само со моменталната состојба, настојувајќи во најголема мера да искористите се што е во неа добро.

bliznaci1

Близнаци (22.05 – 22.06)

Викендот пред вас нема да ви ви донесе некои позначајни новини во вашиот живот. Ќе морате главно сами вашето слободно време да го направите што поинтересно. Имате можности да ги искористите вашите фантазии и креативност. Одлично го чувате мирот во рамките на љубовната врска.

rak1

Рак (22.06 – 22.07)

Ве очекуваат некои непријатностите кои можат да бидат поврзани со судски спорови. Викендот не е погоден за започнување на некои поголеми работи, бидејќи ќе делувате под влијание на негативните емоции. Финасиската ситуација ќе ви задава грижи.

lav1

Лав (23.07 – 22.08)

Новите работни можности поврзани со образование, медиуми или промена на средината ви поставуваат прашања кои се однесуваат на иднината на вашиот приватен живот. Ако сакате да ги следите вашите цели потребни ви се одредени прилагодувања.

devica1

Девица (23.08 – 22.09)

Дел од планетите ви се наклонети но истовремено трпите и влијание на другите планети кои ви ги отежнуваат вашите постапки. Со околината нема да имате никакви проблеми, а особено ќе се сложувате со вашите претпоставени. Некои долготрјани проблеми ќе се активираат и ќе ве присилуваат на потези кои нема да бидат пријатни за вас.

vaga1

Вага (23.09 – 22.10)

Оние кои се во брак или во стабилна врска ги очекуваат расправии. Работите брзо можат да се доведат во ред доколку бидете подготвени отворено да го изразите тоа што ве прави незадоволни. Вашата потреба да ги потискате проблемите и ситуацијата да ја прикажувате во розова боја може да биде многу штетна врз вашата љубов.

shkorpija1

Шкорпија (23.10 – 21.11)

Ви се закануваат агресии, но засега ќе успевате да ги избегнете кавгите со околината особено со колегите и претпоставените. Ќе бидете нервозни и вашите потези нема да даваат најдобри резултати. Емоционалниот живот ви е пријатен и хармоничен.

strelec1

Стрелец (22.11 – 21.12)

Во следните неколку дена ќе имате мотиви и енергија да започнете со реализација на планови и идеи кои ги имате доста долго во умот и чија реализација секако ќе ви предизвика доста задоволства и среќа. Имате енергија и успешноста е правопропорционална со мотивите кои ве туркаат напред.

jarec1

Јарец (22.12 – 20.01)

Без некои поголеми промени во однос на изминатата недела. Ве советуваме да не сметате на пријателства и да не верувате премногу секому, бидејќи можат да ве предадат и оние во чија лојалност сте биле сигурни. Најдобро би било да одложите некои важни работи.

vodolija1

Водолија (21.01 – 19.02)

Подгответе се однапред викендов ве очекува многу работа. Ако не можете сами побарајте некој кој ќе ви помогне. Не дозволувајте некој злобен колега да ви ги расипе вашите работни планови. Во љубовниот живот не ги ги сокривајте емоциите

riba1

Риби (20.02 – 20.03)

Посветете му повеќе внимание на семејството, особено на децата или внучињата ако ги имате. Ќе бидете посреќни и поздрави. Ќе функционирате под влијание на радосни вести и пријатни изненадувања. На професионален план некој ваш соработник ќе ви помогне да преминете во акција и да ја повратите загубената сигурност и надеж.

НАЈНОВИ ВЕСТИ

ХОРОСКОП

Добредојдовте на denar.mk, вашиот доверлив извор за бизнис вести од Македонија. Ние ги покриваме најновите случувања во македонската економија, финансиските пазари и бизнис секторот. Останете информирани со длабински анализи, експертски колумни и стручни совети за инвестиции и финансии.

СЛЕДЕТЕ НЕ

ЛИНКОВИ

За нас
Народна Банка
Државен завод за статистика

Денар Медиа © Сите права задржани 2011 - 2025