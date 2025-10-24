Најбогатите луѓе во светот живеат во овие градови

Речиси една петтина од најбогатите луѓе во светот живеат во само десет градови, според најновите податоци од платформата за анализа на богатството „Altrata“.

Градот со најголем број на ултра-високи нето-богатства со нето-вредност што надминува 30 милиони долари е Њујорк. Градот е дом на 21.380 такви жители, што е зголемување од 23% во споредба со 2024-та година, според извештајот, кој опфаќа податоци до јуни и беше објавен на 30-ти септември. Не е прецизирано дали зголемувањето доаѓа од преселбата на богати луѓе во Њујорк или од зголемувањето на нивното богатство од страна на постојните жители.

Њујорк е еден од најголемите финансиски центри во светот, па затоа многу членови на супер-богатата елита живеат таму поради близината до деловните можности. Според извештајот, банкарството и финансиите остануваат најчестите професии меѓу богатите од сите генерации.

Хонг Конг е на второ место, исто така забележува пораст на ултрабогатото население, со 17.215 луѓе, што е зголемување од речиси 23% само во првата половина од 2025-та година. Како и Њујорк, Хонг Конг има силен финансиски сектор. Според „CNBC“ и „Dealogic“, вкупната вредност на првичните јавни понуди (IPO) на берзата во Хонг Конг скокнала осумкратно во првите шест месеци од 2025-та година, на околу 14 милијарди долари.

Освен другите глобални финансиски центри како Токио и Лондон, остатокот од листата на „Altrataе“ составен целосно од американски градови. Тоа не е изненадувачки, бидејќи Соединетите Американски Држави имаат повеќе од три пати поголем број ултрабогати луѓе од следната земја на листата, Кина, се вели во извештајот.

Ултрабогатите поседуваат непропорционален дел од светското богатство. Луѓето со нето вредност што надминува 30 милиони долари сочинуваат само 1% од светската милионерска популација, но тие поседуваат речиси една третина од глобалното богатство.

Нивниот број исто така расте. Во времето на објавувањето на извештајот, во светот имало приближно 510.810 луѓе со нето вредност од над 30 милиони долари, а „Altrata“ предвидува дека тој број ќе порасне на речиси 677.000 до 2030-та година.

Десетте градови во светот со најмногу ултрабогати луѓе

Њујорк (САД) – 21.380 луѓе (+23,4%)

Хонг Конг – 17.215 луѓе (+11,5%)

Лос Анџелес (САД) – 11.680 луѓе (+24%)

Сан Франциско (САД) – 8.270 луѓе (+24,9%)

Чикаго (САД) – 7.530 луѓе (+21,7%)

Токио (Јапонија) – 6.940 луѓе (+8,4%)

Лондон (Велика Британија) – 6.660 луѓе (+9,7%)

Далас (САД) – 6.530 луѓе (+23%)

Вашингтон (САД) – 6.460 луѓе (+23,6%)

Хјустон (САД) – 5.900 луѓе (+22%)

Каде живеат богатите во Европа (2025)

Врз основа на истиот извештај и дополнителни анализи од „Henley & Partners“ и „New World Wealth“, најголемите концентрации на ултрабогати Европејци се наоѓаат во следниве градови:

Лондон (Велика Британија) – околу 6.660 луѓе со средства над 30 милиони долари

Париз (Франција) – околу 15.900 луѓе (вториот најбогат град во Европа)

Женева (Швајцарија) – околу 7.000 луѓе

Цирих (Швајцарија) – околу 7.800 луѓе

Милано (Италија) – околу 6.000 луѓе

Франкфурт (Германија) – околу 5.000 луѓе

Амстердам (Холандија) – околу 4.500 луѓе

Мадрид (Шпанија) – околу 4.000 луѓе

Даблин (Ирска) – околу 3.800 луѓе

Барселона (Шпанија) – околу 3.500 луѓе

Овие градови се клучни центри за финансискиот, банкарскиот и луксузниот сектор во Европа, а богатите поединци често инвестираат во недвижности, уметност и зелени технологии.