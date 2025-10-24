Oваа зелена точка на врвот од екранот значи дека нешто или некој ве слуша

Ако сте забележале мала зелена точка на врвот од екранот, тоа не е грешка или декорација. Тоа е сигнал дека некоја апликација моментално го користи микрофонот или камерата на вашиот телефон.

Оваа функција постои уште од „Android 12“ и „iOS 14“ и беше воведена за корисниците да знаат во секое време кога нивниот уред ги „слуша“.

Зелената точка на врвот од екранот се појавува во горниот десен агол и означува дека микрофонот, камерата или обете компоненти се активни. Кога ќе светне, тоа значи дека некоја апликација во позадина побарала пристап до аудио или видео. Ова може да биде сосема безопасно, на пример за време на видео повик, но може да биде и знак дека некоја апликација го користи микрофонот без ваша дозвола.

Ако зелената точка на врвот од екранот се појави дури и кога не ја користите камерата или микрофонот, треба да проверите кои апликации имаат пристап до овие функции. На „Android“, отворете „Поставки“, потоа „Приватност“ и изберете „Дозволи за микрофон и камера“. Ќе видите список на сите апликации што побарале пристап и точното време кога го користеле.

Како да откриете кој ве слуша

Кога ќе се појави зелената точка, повлечете ја надолу лентата за известувања. На врвот ќе го видите името на апликацијата што го користи вашиот микрофон или камера. Ако не е апликација што сте ја отвориле, тоа значи дека работи во позадина. Во тој случај, веднаш повлечете ја нејзината дозвола.

За да спречите ова повторно да се случи, одете во „Поставки“ → „Приватност“ → „Индикатори за камера и микрофон“ и вклучете го екранот за известувања. На тој начин, секогаш ќе знаете кога некоја апликација активира снимање аудио или видео. На „iPhone“, функцијата работи на ист начин: зелена точка значи дека камерата е активна, портокалова значи дека микрофонот е вклучен.

Ако често ја гледате зелената точка на врвот од екранот и не знаете зошто, можно е некоја апликација да користи системски дозволи во позадина. Најчесто, ова се социјални мрежи, видео апликации или асистенти како „Google Assistant“. Сепак, секогаш проверувајте, бидејќи ниедна апликација не треба да го користи вашиот микрофон без ваше знаење.

Зелената точка на врвот од екранот не е само детаљ, туку важна карактеристика што ја штити вашата приватност. Кога се појавува, тоа значи дека некоја апликација ја користи вашата камера или микрофон. Ако не сте ја започнале акцијата, проверете ги дозволите и одбијте пристап. Ова ќе го спречи вашиот телефон да ве прислушкува во позадина.