Жените над 35 години треба да избегнуваат четири видови на храна

Кога жените ќе влезат во средината на 30-тите години и се приближуваат кон менопаузата, нивните нивоа на хормони природно почнуваат да флуктуираат, а исхраната може значително да влијае на тоа колку се изразени овие промени.

Додека балансираната исхрана помага во одржувањето на здрави и стабилни хормони, одредени видови храна можат да имаат спротивен ефект.

Експертите предупредуваат дека состојките што често се наоѓаат во преработената храна, шеќерните пијалоци и некои „здрави“ алтернативи можат да го нарушат функционирањето на ендокриниот систем и да придонесат за замор, промени во расположението и зголемување на телесната тежина.

Според нутриционистката Тејлор Столт и лекарката д-р Ами Хорнаман, ова се видовите храна што жените над 35 години треба да ги избегнуваат за да одржат хормонална рамнотежа.

1. Месо од растително потекло

Иако месото од растително потекло често се промовира како здрава алтернатива, неговиот состав може да ја наруши хормоналната рамнотежа. Главниот проблем е сојата, поточно фитоестрогените – соединенија што го имитираат естрогенот во телото.

„Многу меса од растително потекло содржат изолати од соин протеин што можат да предизвикаат хормонални флуктуации, особено кај жени чувствителни на промени во естрогенот“, предупредува Столт за „SheFinds“.

Ваквите производи често содржат адитиви, конзерванси и вештачки ароми кои претставуваат дополнителен товар на ендокриниот систем.

2. Вештачки засладувачи

Според д-р Хорнаман, само затоа што производот е „без шеќер“ не значи дека е безбеден.

„Вештачките засладувачи како сукралоза, аспартам и ацесулфам калиум сè уште можат да предизвикаат скокови на инсулин и шеќер во крвта“, објаснува таа.

Кога нивото на гликоза е нестабилно, се јавува зголемување на телесната тежина и конверзијата на неактивниот тироиден хормон (Т4) во активна форма (Т3) е нарушена. Хорнаман додава дека „воспалението што го предизвикуваат овие засладувачи може да доведе до целосна хормонална конфузија во телото“.

3. Индустриски растителни масла

Маслата како што се репка, соја и пченка се повеќе се поврзуваат со хормонални нарушувања. д-р Хорнаман предупредува дека овие масла се „чисто воспаление“ бидејќи се обработуваат на високи температури со хемиски растворувачи и содржат многу омега-6 масни киселини кои ги оштетуваат клеточните мембрани.

„Ова воспаление се меша со хормоналните сигнали, ја влошува инсулинската резистенција и става дополнителен стрес врз тироидната жлезда“, додава тој.

4. Неоргански производи од соја

Производите од соја, како што се тофуто или соините пијалоци, може да бидат вкусни, но ако не се од органско и ферментирано потекло, можат да дејствуваат како хормонски пореметувачи.

„Многу жени се обидуваат да бидат здрави со вклучување на соино млеко, тофу или протеински плочки во нивната исхрана, но ако сојата не е органска и ферментирана, таа го нарушува хормоналниот баланс“, предупредува д-р Хорнаман.

Фитоестрогените содржани во сојата го имитираат естрогенот во телото и затоа се препорачува да се изберат ферментирани форми како што се темпе или мисо. Д-р Хорнаман заклучува дека подобри извори на протеини се „јајца од слободен опсег, диво уловена риба и чисти колагенски протеини“, додека здравите масти треба да се бараат во „ладно цедено маслиново масло, масло од авокадо, кокосово масло и прочистен путер“.